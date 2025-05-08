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政大迎百年校慶盼募10億基金 璞玉計畫尋潛力高中生

中央社／ 台北8日電

為迎接2027年創校百年校慶，政治大學宣布啟動「百年政大薈萃基金」，目標募款新台幣10億元，還將推動點亮璞玉計畫，發掘具人文社會領域潛力的全球高中生，4年補助60萬元。

政治大學今天發布新聞稿指出，政大將於2027年邁入百年校慶，以「政大百年 沐光前行」為主軸，象徵傳承與創新並行；同時攜手知名設計團隊打造百年識別形象，設計理念從政大精神地標「四維堂」出發，以幾何線條構築四維堂的輪廓，並結合政大「山環水抱」的山城特色。

政治大學校長李蔡彥表示，百年校慶系列活動包括雄鷹盃國際籃球邀請賽、百年校史系列特展、世界校友嘉年華，「跨世代音樂人回娘家」則展現政大人在音樂上的世代傳承與跨時代的青春記憶，還有「百人勇征百岳」活動，號召師生、校友攀登台灣百岳高山，並齊唱校歌。

政治大學副校長蔡維奇提到，政大同時啟動「百年政大薈萃基金」，目標募款10億元，其中3.5億元將用於「政聚英才計畫」，延攬與留任頂尖師資，並讓研究增能；2.1億元用於「X實驗學院社資樓計畫，希望開創嶄新教育型態、培育跨領域人才；9000萬元用於四維堂修復。

另外，3.5億元將用於人社拋光點亮璞玉計畫，蔡維奇說明，將從特殊選才、申請入學、外國學生申請入學等管道，讓具人文社會領域潛力或特殊表現卻未能被傳統選才機制發掘的全球高中生有機會進政大，每年預計招收50名，學校除了支持學生4年全額學雜費，還提供30萬學習存摺供多元學習，合計4年補助約60萬元。

政大 政治大學 申請入學

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