半導體封測先驅蔡進步 獲頒清華大學名譽博士

半導體封測領域先驅、巨沛公司創辦人暨董事長蔡進步獲頒國立清華大學名譽工學博士。蔡進步畢業於清華動機系，曾任清華大學校友總會理事長，目前為榮譽理事長。清華大學今天舉行名譽博士頒授典禮，表彰這位傑出校友對產業及母校的卓越貢獻。

蔡進步表示，獲頒清華名譽博士對他來說有種夢幻般的感覺，但誠惶誠恐的心情一點都沒有減少。他分享了自己「雙專業」的π型人生，「我的第一個專業是半導體封測領域，公司不大但算是蠻成功的；第二個專業就是凝聚校友向心力，回饋母校清華。」

清大校長高為元指出，蔡進步出生在嘉義布袋海邊的養蚵人家，在經濟及教育資源均受限的情況下，父母盡其所能提供他自由探索的空間，蔡進步也不負所望，在半導體界闖出了一片寬廣的天空。

清華校友總會理事長陳立白也到場祝賀。他首倡推舉蔡進步為名譽博士，獲工學院、藝術學院與科管院三學院響應，創下校內前所未有紀錄。陳立白特別致送蔡進步「龍馬精神」琉璃藝術品，表彰他的堅毅精神與寬厚德行。

陳立白分享兩人同為嘉義布袋出身，並視蔡進步為「我輩典範」。他讚揚這位企業家不僅在業界有傑出表現，更是熱心校務的表率，肯定其獲頒名譽博士是眾望所歸的大滿貫成就。

推薦蔡進步為清華名譽博士的工學院院長胡育誠致讚詞時指出，蔡進步深耕半導體產業設備與材料代理服務領域三十多年，橫跨光電、測試、基板構裝等多元面向，不僅為台灣半導體供應鏈建立堅實基礎，更帶領公司拓展至亞洲多國，設立完善的服務據點，展現國際化經營視野。

胡育誠說，蔡進步創業奮鬥的精神，以及對社會、母校的貢獻，正是清華校訓「自強不息、厚德載物」的最佳典範。

蔡進步1981年畢業於清大動力機械工程學系，2009年他在同學的推薦下接任動機系系友會會長，開啟了長達16年積極參與校友服務的旅程。此後，他相繼獲頒清華大學第十五屆傑出校友（2014年）、擔任百人會創會會長、清華企業家協會會長及校友總會第八、九屆理事長，積極整合資源、號召校友，推動學術與產業合作。

在擔任校友總會理事長期間，蔡進步最重要的貢獻是擘畫並建立了由總會領導、分會響應的整體架構，為校友組織運作奠定堅實基礎。他推動清華在台4個校友分會的成立，包括中部、南部、金門及桃竹苗校友會；並積極拓展海外校友網絡，親赴北美、上海、印度及越南等地參與校友會活動，大幅提升清華校友的全球版圖與能見度。

出身嘉義布袋的養蚵人家，蔡進步憑藉堅持與遠見，創辦巨沛股份有限公司，成功建立起跨國半導體設備專業代理的企業版圖。他以前瞻視野，代理多家國際知名的半導體封測設備與材料品牌，屢獲原廠與客戶肯定，成為台灣半導體產業鏈中關鍵且值得信賴的推手。

蔡進步對母校的支持不遺餘力，慷慨捐助旭日計畫獎助學金、多功能運動館、成功湖整治工程與君山音樂廳計畫等重大建設。以他的名字命名的成功湖「進步碼頭」也成為清華校園中的象徵性地標。

蔡進步對清華的藝文與人文教育也有極大貢獻。他推動科管院EMBA課程引入藝術教育，並積極支持藝術學院發展，贊助多項音樂會、藝文展演等活動，展現他鼓勵學弟妹跨域學習的理念。