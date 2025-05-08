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台大獲THE獎肯定 管中閔曝當年力推的「未來大學」開花結果

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
圖為2020年11月未來大學高峰會，管中閔（中）與團隊合影。圖／取自管中閔臉書
圖為2020年11月未來大學高峰會，管中閔（中）與團隊合影。圖／取自管中閔臉書

台大獲得「 Times Higher Education Awards Asia 2025」的傑出學生支持獎（Outstanding Support for Students）肯定，台大前校長管中閔今天在臉書表示，似為台灣的大學第一次獲得THE此獎，他很為同仁高興。

管中閔說，台大獲獎項目結合「跨領域專長模組」、「校／院學士學位」，以及「學習規劃辦公室」3項工作，這是他擔任校長任內推動的「未來大學」的重點工作。在過去和現任教務長丁詩同、王泓仁的帶領，以及教務處和教發中心同仁的持續努力下，「未來大學」的工作逐漸落實，更有利於學生多元適性學習，也可望逐漸打破舊有科系藩籬。

「未來大學」發想於2017年管中閔參加台大校長遴選的時候。2019年時由創新設計學院（D School）執行長陳炳宇帶頭，與一批熱情師生和工作同仁共同開始了對未來大學的討論。

管中閔說，大家一開始其實並無頭緒，所以有過上百場的工作坊與討論會，藉此匯集各種天馬行空的想法，並且不斷討論和碰撞，才逐漸收斂到特定方向；教務處和教發中心同仁則將這些方向規畫為各種可行方案。

管中閔表示，他們2020年10月發表「未來大學白皮書」，並於11月校慶期間舉辦高峰論壇，向校內師生介紹這些想法。「這竟然已是5年前的事了」。隨後校內系所開始建立領域課程模組與校院學士制度，學習規劃辦公室也在2022年成立。這樣的大學體系改造工程，並非到此為止，未來路途仍然漫長。

圖為管中閔在2020年11月未來大學高峰會。圖／取自管中閔臉書
圖為管中閔在2020年11月未來大學高峰會。圖／取自管中閔臉書

台大 管中閔

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