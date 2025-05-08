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東華教授涉嫌性侵女師被認定「不成立」 校方：依法處理中

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
圖為示意圖。圖／AI生成
圖為示意圖。圖／AI生成

國立東華大學已婚男教授3年前涉嫌性侵女老師，女老師向學校性平會提出申訴，校方調查後卻認定性侵害事件「不成立」，女老師決定提告，檢方去年起訴，學生也站出來為女老師發聲。據了解，雙方在不同大樓及環境工作，而校方已依性別平等工作法積極調查處理，希望圓滿解決。

該名男教授於2022年8月，透過校內營隊活動認識同校女老師，雙方後來在工作上有更進一步來往，男方同年10月某晚以討論論文為由，到女老師住處，傾訴自己婚姻不幸福、想離婚等苦惱，向對方表白卻遭拒絕。

男教授時隔6天藉機晚上到女老師住處，以時間太晚為由留宿，並不顧對方拒絕性侵得逞，過程中甚至出言羞辱「妳怎麼像死魚」等語；女老師擔心工作不保，不敢說出遭侵犯，一個月後雙方又有獨處機會，男教授也不顧反對二度性侵。

女老師決定向學校性平會提出申訴，校方調查時卻採信男教授說辭，認為2人為婚外情，性侵害事件「不成立」，女老師憤而提告。經檢警調查，發現男方在校內性平調查與警詢時的說詞反覆不一，且雙方互動不像情侶，去年8月依強制性交罪嫌起訴男教授。

有東華大學學生在網路平台Dcard貼文，指稱學校對性平案件的處理態度感到失望與痛心，老師曾遭到本校獨有學院的男教授性侵，在被起訴後，教授不僅未受到校方處分，反而透過各種間接手段對老師施壓，導致老師精神狀態惡化，甚至影響正常生活。

學生控訴，如今女老師的身心狀態不僅不能長途開車，甚至因害怕遇到男教授，需要學生幫忙買餐點到研究室。且男教授讓他的小孩到女老師小孩的學校當他的學弟，男教授的的妻子還提告女老師。揚言校方若持續消極處理，不得不考慮揭露此事，讓教育部及社會大眾了解東華大學在性平議題上的失職。

對此，東華大學回應，本校已依性別平等工作法依法處理，本案事涉隱私，依法應予保密，不得洩露。校長徐輝明表示，學校已照規定召開性平會，且司法程序還在走，一切都在處理中。

國立東華大學男教授3年前涉嫌性侵女老師，校方調查後卻認定性侵害事件「不成立」，校方回應已依性別平等工作法依法處理。圖／東華大學提供
國立東華大學男教授3年前涉嫌性侵女老師，校方調查後卻認定性侵害事件「不成立」，校方回應已依性別平等工作法依法處理。圖／東華大學提供

大學教授 性侵 東華大學

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