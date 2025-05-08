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「宣傳大罷免」...清大師出作業占總成績30% 校方回應了

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
清華大學外觀。圖／聯合報系資料照
清華大學外觀。圖／聯合報系資料照

藍綠罷免活動進入白熱化階段，全台討論熱烈，卻出現老師直接將政治議題與課業掛勾的情形。一名清華大學學生控訴，中文系選修課程的老師拿罷免當課程內容，並要求學生寫出「宣傳罷免的影片企畫」當作業，占總成績30%，「有種逼迫學生接受老師政治傾向的感覺」，認為課程內容相當不恰當；對此，校方指出，會和該名老師溝通，請她調整作業內容。

清大指出，學校尊重教師在課程設計中的教學自主與專業判斷，也理解課堂上討論社會議題是高等教育中重要的一環。然而，教師在引導學生進行課程活動時，應審慎處理涉及公共或政治性議題，避免使學生感受到不當壓力，並應確保課程評量與學生立場無涉。

目前，該系已主動與授課教師瞭解課程安排的原意與實施狀況，也將聽取學生的反饋，釐清是否有教學不當或偏離教育目的的情形。如有確切事證顯示課程執行不符教育原則，將依校內相關規定妥善處理，並協助學生維護其學習權益。

校方強調，學術自由與教育中立同樣重要，課堂應是理性對話與多元觀點並存的空間。將持續關注事件進展，並本於教育專業與責任，審慎因應後續事宜。

該名中文系學生在Dcard以「扯政治的都什麼課啊」為題發文，稱選修課程時被「基礎影像敘事」吸引，認為課程內容單純在討論電影相關話題，很符合她的喜好。老師剛開始上課時也確實是將話題圍繞在電影上，但後面就開始偏移到罷免議題上。

更讓她不能接受的，是老師拿「全台大罷免」出一個占總成績30%的作業，要學生假設自己是「TAIWAN ACTION 影片計劃」的編劇，創作一則宣傳「全台大罷免」的影片企畫，內容要包含罷免目標、完整影片內容、宣傳口號、期望產生的效果等。

該學生表示，自己沒有政治傾向，只是因喜歡電影而選課，現在卻被迫接受老師的政治傾向，加上老師給分看其喜好「真的不甜」，希望勸退未來想選這門課的人，「目前修課人數退到剩6個」。

離譜行為吸引不少清大學生留言抨擊，「真的很扯，明明課程主題無關政治，結果塞一個占總成績快三分之一的作業宣傳罷免」、「『避免針對特定政治人物』『宣傳全台大罷免』這老師是不是上到不知道自己在說什麼」、「總感覺拍完會拿去當宣傳片，然後變成『清大學生也支持大罷免』」、「學校有這種老師真的是汙辱清大的格調。每個人都可以有不同的政治傾向，但把自己的政治傾向帶進校園，有意無意的宣傳給學生，甚至還變成成績的考核依據，就是很明顯不適任」。

影片 清大 罷免

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