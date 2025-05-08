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深化台法學術交流 台大校長陳文章獲「榮譽軍團騎士勳章」

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
台灣大學校長陳文章獲法國政府授予最高榮譽的「法國榮譽軍團騎士勳章」。本報資料照片
台灣大學校長陳文章獲法國政府授予最高榮譽的「法國榮譽軍團騎士勳章」。本報資料照片

台灣大學校長陳文章2023年時即曾榮獲科諾伯勒阿爾卑斯大學（UGA）頒授榮譽博士，今年因積極推動台法雙方學術與文化交流，於2025年5月6日榮獲法國政府授予最高榮譽的「法國榮譽軍團騎士勳章」（Chevalier de la Légion d'Honneur），以表彰他20多年來對於深化台法2國在科學研究、人才培育及文化交流等領域的貢獻。

授勳典禮由法國高等教育與研究部前部長，前任巴黎薩克雷大學校長Sylvie Retailleau女士頒授勳章並致詞。包含法國在台協會主任龍燁（Franck Paris）、外交部次長吳志中、台大多名一級主管、合作夥伴及親友等在場觀禮。

授勳儀式上，陳文章表示，他在2004年首次訪法參加國際高分子大會，即深受法國的學術成就與文化魅力吸引，此後一直致力推動台法的交流合作。他感謝家人、同仁及學生的支持，並表示這份榮譽不僅屬於個人，更是台法2國長期合作與友誼的象徵，並期許未來持續深化彼此交流，促進台法、乃至全球學術社群的共同進步。

陳文章自2011年擔任工學院院長，到2023年起擔任校長，接連推動國家科研中心（CNRS）、法國國家健康與醫學研究院（Inserm）、科諾伯勒阿爾卑斯大學（UGA）等知名法國研究機構與台大簽署合作備忘錄，推動聯合研究計畫、學生交流、雙聯學位與實習計畫。

其中，與UGA合作成立的跨國三方聯合研究中心，更整合日本筑波大學，協助推動多達25項跨國研究計畫。近年也持續拓展台大與法國巴黎薩克雷大學、格勒諾布爾大學、波爾多大學等校在雙聯學位、學生交換、產學合作、國際研究計畫等面向的深入合作。

此外，陳文章個人也曾多次與法國科學家合作，進行環保生物材料研究，以寡醣聚合物薄膜應用於柔性電子元件，並因此共同榮獲2018年法台科學獎。他的研究發表於國際知名材料科學期刊，如Advanced Materials 與Advanced Functional Materials等，並獲得多項國際專利。

法國 科學家 陳文章

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