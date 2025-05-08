深化台法交流 台大校長陳文章獲法榮譽軍團騎士勳章

台大校長陳文章積極推動台法雙方學術與文化交流，近日獲法國政府授予最高榮譽的「法國榮譽軍團騎士勳章」，表彰他深化台法在科學研究、人才培育及文化交流等卓越貢獻。

台灣大學今天發布新聞稿指出，陳文章自2011年擔任台大工學院院長及2023年擔任校長時，即積極推動台法間多面向合作，包括國家科研中心、法國國家健康與醫學研究院、科諾伯勒阿爾卑斯大學等知名法國研究機構與台大簽署合作備忘錄，推動聯合研究計畫、學生交流、雙聯學位與實習計畫等。

陳文章也持續拓展台大與巴黎薩克雷大學、格勒諾布爾大學、波爾多大學等多所法國頂尖機構在雙聯學位、學生交換、產學合作、國際研究計畫等面向深入合作。

台大表示，陳文章長期致力台法間學術研究，2023年時曾榮獲法國科諾伯勒阿爾卑斯大學頒授榮譽博士學位，表彰他在推動國際學術交流上的傑出貢獻；今年再獲法國政府授予最高榮譽「法國榮譽軍團騎士勳章」，表彰多年來深化台法在科學研究、人才培育及文化交流等領域的卓越貢獻。

陳文章在授勳儀式中分享，他在2004年首次訪法參加國際高分子大會，就深受法國學術成就與文化魅力吸引，此後一直致力推動台法交流合作；這份榮譽不僅屬於個人，更是台法2國長期合作與友誼象徵，期許未來持續深化彼此交流，促進台法乃至全球學術社群共同進步。