超神秘！研究生選實驗室驚「全網零評價」、現場找嘸人 過來人揭內幕

選擇適合自己的實驗室，對研究生來說至關重要，但當網路一片空白、查不到情況時，究竟是福還是禍？一位台大生在Dcard發文求助，指出他鎖定的實驗室「全網零評價」，實地走訪撲了空，打聽到的資訊也不多。貼文曝光後，也釣出一票前輩討論，推測原PO可能是發現整體低調但待遇不錯的實驗室。

一位台大生在Dcard研究所版以「沒評價的實驗室是什麼概念？」為題發文，表示自己在選擇實驗室前想打聽消息，儘管教授在校任教多年，「但是實驗室全網一丁點資訊都沒有，網頁只有學長姐的名字、照片看起來有在更新」。

原PO本來打算到實驗室詢問參觀，拜訪了兩、三次發現教室總是開著燈卻空無一人。他無奈指出，自己目前得知的資訊寥寥無幾：「查了一下，教授好像也沒在接計畫，不過上一個學長是兩年畢業，畢業論文題目也是五花八門，教授收的人也很少，看起來一屆推甄加考試兩個甚至沒收人」。除此之外，對教授的指導風格、實驗室的設備、風氣一概不知。

貼文曝光後，網友紛紛提出建議，也有過來人分享自身經歷，直呼「有可能是只有本系生才進得了的熱門實驗室吧」、「直接去問學長姐，就算是別的實驗室的也會多少有耳聞，學長姐不會咬你放心去問」、「那應該至少不會太操？他們教授似乎沒有要到實驗室的規定」、「我們實驗室就是啊，網路沒評價，一屆可能收個3個左右，兩個禮拜咪聽（meeting）一次，隨便報一篇論文，論文你可以交差就好，老師不會強硬規定，通常兩年就畢業了，出去的學長姐有去谷歌、發哥的，都很優秀」、「這種超爽，學長兩年畢業，論文五花八門，代表要做什麼方向沒有特別要求，只要你不要對自己要求太高應該都是放水過的，可能老師根本也不知道你在幹嘛，口試吃吃茶點大家開心就拍手拿a+，By 過來人」。

不過多數前輩皆指出，對教授或實驗室有所不滿才會在網上抱怨，找不到評價的實驗室大多是「低調爽」，「我就是在這種實驗室，低調爽」、「傻傻的，這種的當然是低調啊」、「低調爽，而且有時候看畢業時間還會不準，平均2.5年但其實是太爽了一堆人賴著不走」、「低調爽，看自律能力，但有些資源少到形同沒有」、「沒評價通常不錯吧，有雷的你畢業肯定出來哀的」、「幹的才會出來講，爽的都低調，偷偷爽」、「絕對低調爽，雷的一定有人會出來靠背，網路上資訊多的（不是被靠背的）通常偏精實」、「我之前找的也是找不到任何資訊，進去後是真的很爽，只能說爽的沒人會上網講」。