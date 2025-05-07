教學風格大不同！陸生因老師1舉動「受寵若驚」 陸網稱羨：在台灣念書好幸福

不只兩岸學生的讀書風氣不同，大陸和台灣老師的教學風格也有所差異。近日就有一位陸生感嘆，和在大陸求學的經驗不同，來到台灣之後，老師的一個舉動讓她「不可思議到近乎受寵若驚」。貼文發布後，也引起大陸網友的討論。

一位陸生在小紅書分享交換心得，表示來台灣後，才第一次感受到「作業是被老師認真對待的」。原PO指出，在大陸念書多年，自己交過的作業不計其數，各種論文、報告大多流於形式，內容「東拉西扯、左拼右湊，看起來花樣翻新，其實是屎上雕花」，連自己都不想看第二遍。

原PO推測任課老師也心知肚明，因此習慣沒有回饋，論文也好，PPT也罷，交上去就石沉大海，等待十天半個月只會收到成績，「絕大多數完全『黑箱』，沒有評分標準，沒有詳細回饋，我甚至無法確定那封郵件是否被打開過。」她也回憶，過去曾在報告時被老師打斷，叫她講重點就好、不要瞎扯，讓原PO明白「原來沒有人在意我的興趣、我的感想、我挖掘的動力」。

然而，來台後的課堂經驗卻與之相反，有的老師會隨堂發紙條問問題，下一節課發回再解答；有的作業不要求格式與字數，只強調「把事情說清楚」，發回作業時紙上勾勾畫畫，寫滿了批註；甚至有老師要求學生設計策展，聽報告前還會事先印好學生的PPT，一邊做筆記，評論時間比報告還長。

「聽起來很幼稚對吧？一點也不高大上」，原PO坦言，自己從小學之後幾乎沒有和老師「交流」過，「老師是冷的、硬的、鐵面無私的，我們的交情，拴在岌岌可危的分數線上」。但來到台灣，她突然感受到老師是在意學生的，連學生的靈光一閃、手忙腳亂熬過的夜，甚至是精挑細選的PPT模板，都被老師「發現」了。截然不同的課堂體驗，也讓原PO忍不住感嘆：「收到回饋是一件幸福的事，被人在意是一件難得的事，不可思議到近乎受寵若驚。」

貼文曝光後，讓不少大陸網友稱羨，也有陸生分享自己的交換經驗，直呼「在台灣念書真的好幸福」、「好感動，我讀大學的時候，每一次pre（presentation的簡寫，意即報告）都很認真準備、用心撰寫，但交上去後他們從來不看」、「台灣的老師真的很尊重人。我之前因為疫情沒辦法去交換，老師還主動寄信問我教科書買不買得到」、「我也是，我們學院的台灣老師真的會寄email給我，針對作業給出回饋，還會細心地告訴我哪些地方可以再調整」、「十年前我去台灣交換過一次，其中一門大班課，我從來沒有舉手回答過問題，但老師在校外的小吃街一眼就認出我，還叫出我的名字。另一門課結束時，老師還提了一大袋奶茶來請我們喝。本科的學校把我養得很差，但在台灣的交換學校真的讓我被治癒了」。