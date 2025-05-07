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學生冒雨到場…輔大舉辦就業博覽會 航空公司也設攤徵空服員

中央社／ 新北7日電
輔仁大學7日舉辦校園就業博覽會，71家企業設攤徵才，吸引許多學生冒雨參與。輔大提供／中央社
輔仁大學7日舉辦校園就業博覽會，71家企業設攤徵才，吸引許多學生冒雨參與。輔大提供／中央社

輔仁大學今天舉辦校園就業博覽會，吸引71家企業設攤徵才，其中國泰航空也到場舉辦空服員說明會，開出月薪最高港幣2萬元的待遇，吸引許多學生注意。

輔仁大學今天舉辦校園就博會，吸引許多學生冒雨參與，比較特別的是，國泰航空今年首度跨進校園，在輔大等學校進行徵才說明會，今天就找來現役空服員以面對面的方式，讓有興趣的同學現場問到飽。

輔大新聞稿表示，國泰航空開出月薪最高達港幣2萬元的待遇，依匯率換算約達7.8萬元新台幣；此外，也有藥局開出月薪7.3萬元找藥師兼儲備幹部、醫療單位找護理師以約5萬元到6萬元待遇起薪，顯示專業證照在就業市場為薪資保證。

校長藍易振表示，輔大常年奪下企業最愛畢業生私校前3名，因此吸引超過上百家廠商申請參展，經審核後保留71家。

國泰航空 月薪 校園 輔仁大學

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