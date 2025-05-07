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嘉大職涯日近1600個職缺 科技工程師月薪上看10萬

中央社／ 嘉義市7日電

嘉義大學今天在蘭潭校區舉辦「嘉大職涯日」活動，邀集55家企業、提供近1600個職缺，近7成工作月薪3萬5000元起跳，科技工程師則上看10萬元，吸引學生尋找理想工作。

嘉大表示，「嘉大職涯日」活動，主要協助應屆畢業生能順利銜接職場，邁向人生新旅程；勞動部勞動力發展署雲嘉南分署長劉邦棟、嘉大校長林翰謙，以及嘉義縣市政府代表出席，到場為今年畢業生加油打氣。

林翰謙致詞表示，嘉大長期重視產學合作，課程設計強調產業實習與見習機會，致力培育符合市場需求的人才；嘉大職涯日系列活動，希望讓學生深入了解多元產業人才需求，為自身未來職涯規劃做好準備。

嘉大指出，今年參與徵才企業橫跨多元產業領域，提供近1600個職缺，薪資方面，近7成職缺月薪新台幣3萬5000元起跳，有部分職缺提供7萬元優厚薪資，台灣矽科宏晟科技公司的研發工程師最高月薪上看10萬元，現場展現豐富且具競爭力就業機會。

嘉大表示，參加職涯日的管理學院學生希望畢業後，可以在科技業找到專案管理師或專利工程師等職務，期望起薪4萬元以上，未來也願配合公司發展需要至國外工作。

嘉大將持續推出多場次職涯成長講座，幫助學生進一步提升個人專業形象及職場溝通能力，學生可關注嘉大學務處官網公告。

嘉大 職涯 職缺

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