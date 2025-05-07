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與國際接軌！從亞維儂到愛丁堡 何康國帶師大表藝所南征北討

中央社／ 台北7日電
台師大表演藝術研究所特聘教授何康國（前左）帶領學生到第一線與國際接軌，從北半球愛丁堡藝穗節、外亞維儂藝術節到南半球澳洲阿德雷德藝穗節實習，為學生開闢「實戰之路」。何康國提供／中央社
台師大表演藝術研究所特聘教授何康國（前左）帶領學生到第一線與國際接軌，從北半球愛丁堡藝穗節、外亞維儂藝術節到南半球澳洲阿德雷德藝穗節實習，為學生開闢「實戰之路」。何康國提供／中央社

不閉門造車，師大表演藝術研究所特聘教授何康國選擇帶學生到第一線與國際接軌，從北半球愛丁堡藝穗節、外亞維儂藝術節到南半球澳洲阿德雷德藝穗節實習，為學生開出一條「實戰之路」。

何康國今天接受中央社記者專訪時表示，從學校教育的觀點，讓學生能夠參與國際表演藝術產業，孵育台灣下一代表演藝術經營管理的人才，能夠往國際產業發展，「我的習慣是永遠會找市場的缺口，然後從教育，產業與政府的資源，把這個缺口補起來，我總能在這個過程中找到成就感。」

2009年起，何康國就帶著學生去了愛丁堡藝穗節，當時還沒有台灣季相關活動，等於是一全新領域，「一開始先請當地學者連繫場館，讓我可以帶學生去實習，發現原來國際表演市場這麼活絡，然後台灣完全沒有參與。」就這樣何康國開啟了這條新路，讓對於表藝有興趣的學生看見真實的表演藝術市場。

何康國說，2024年帶一檔學生的魔術表演節目到阿德雷德藝穗節、外亞維儂藝術節與愛丁堡藝穗節演出，同學之一蔡侑霖自此積極參與國際演藝市場，已成國際藝術經紀人；今年2月在阿德雷德的國際表演藝術交易市場上，蔡侑霖已開始從事招攬國際表演者簽約，經紀藝術家去外亞維儂與愛丁堡的演出經紀。

「好玩的是，蔡侑霖也向我兜售這個行銷方案，保證能夠讓我們去愛丁堡的表演會有好的行銷過程，然後我真被說服了，我有向他購買。」何康國有著掩不住的興奮感。

何康國也介紹校友張易，在演出實習時完成了自己的碩士論文，現在已經被FOCASA馬戲團網羅成為國際巡演經理，為台灣的表演藝術團體規劃國際演出行程；現在的碩二生陳雯真今年7月起將擔任翃舞舞團在外亞維儂演出的製作經理，「這些都讓我很開心。」

何康國表示，台灣的表演藝術經過數十年的能量累積、多元的融合與跨界的合作，已經有優異的專業素質，「從巴黎文化奧運台灣場到外亞維儂藝術節台灣擔任首屆主題國，都可以看到台灣文化實力所在，但之後呢？」

何康國認為，台灣欠缺的正是將這些藝術文化繼續向國際推展的力量，其中關鍵之一就是團隊缺乏專職的國際巡演經理以及中長程計劃的推動，「能夠協助表演藝術團體向國際市場邁進，經紀人是關鍵，我很期待將來有更多團體能夠勇於挑戰國際市場，我們培養的學生將能成為表演藝術團隊的助力。」

舞團 藝術節

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