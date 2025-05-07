環境部與中大簽合作備忘錄培育綠領人才 彭啓明：綠領薪高缺人才

環境部長彭啓明今天上午出席2025年環境分析研討會，頒獎表揚環境檢驗優秀人才，並與中央大學校長蕭述三簽署合作備忘錄，決定攜手推動氣候調適與淨零轉型、培養綠領人才，鼓啓明表示，綠領人才是未來永續主流，環境部與32所大學合作培育綠領人才，中央大學有很好的氣候、永續治理人才，雙方加強合作推動淨轉型和培育綠領人才。

彭啓明前往環境部國家環境研究院出席2025年環境分析研討會，彭以自己和環境部是會員身分參與，今年環境檢驗優良人員共有李如訓等6人獲獎，彭啓明頒發獎牌和獎金表揚，他表示，在很多年輕人不願做檢監測行業，對檢監測業不認識，是現階段危機，該部將協助企業改變現況，該部資循署新成立資源循環新創產業串聯年輕朋友，該部百億綠色成長基金，推動環經濟和淨零投資。

彭啓明與蕭述三兩人在中央大學，進行淨零新目標的設定及氣候治理與綠領人才簽署合作備忘錄（MOU），雙方攜手資源共享研究能量整合，推動氣候治理與環境領域關鍵技術研發、綠領人才培育合作，推動淨零綠領人才培育聯盟。

彭啓明並說明他在環境部一年推動諸多政策成果，提出國家減碳實際新目標，至2035年台灣減碳淨排放量將較2005年減少38%正負二，今年碳費制度上路，並說明現今國內綠領人才職缺倍數成長，綠領人才不夠，綠領人才薪資至少4、5萬元、甚至10幾萬元，他鼓勵投入綠色職務，「年輕朋友做永續的夢，是志業也是事業」。

彭啓明表示，靠環境部自己是無法解決所有環境問題，中央大學擁有很好的環境、永續治理人才，優先選擇MOU合作，為推動永續的綠領人才掊育，該部與全台32所大學合作，中央大學很多老師是環評委員或環境部諮詢委員，中大在氣候治理及永續人才培育可以更多協助淨零轉型、綠色競爭力發展，協助施政更具前瞻性。