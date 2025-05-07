快訊

解凍第一炮！文化部預算49案34億 今「全數解凍」

赴歐旅客崩潰！印巴開戰空域封鎖亂航班 台人機場卡關：免稅品還得退

昔當法官造假被翻出 李進勇嗆藍委：無助掩飾你們組織性犯罪

嘉大校園徵才55家企業、1600職缺 最高月薪10萬

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義大學今天在蘭潭校區舉辦嘉大職涯日活動。記者李宗祐／攝影
嘉義大學今天在蘭潭校區舉辦嘉大職涯日活動。記者李宗祐／攝影

嘉義大學今天在蘭潭校區舉辦嘉大職涯日活動，現場邀集55家企業、提供1600個職缺，讓學生與企業面對面交流，尋找心中理想企業，其中矽科宏晟徵才研發工程師祭出月薪10萬元吸引目光；校長林翰謙表示，嘉大職涯日是學生未來發展方向的銜接點，實現學用無縫接軌。

校長林翰謙表示，畢業季為企業積極徵才之重要時機，嘉大長期重視產學合作，致力培育符合市場需求的人才，職涯日系列活動，期能讓學生深入了解多元產業的人才需求，為自身未來職涯規畫做好準備，實現學用無縫接軌。

林翰謙說，嘉大在產學合作案件逐年增長，去年已突破1億，產學合作除了老師對社會產業善盡責任外，今年開始將學生納入，經由學生參與對於未來專業能夠更加熟悉、了解未來就業環境。

科技管理系吳姓學生表示，未來就業希望朝科技方面學以致用，跨系的企業也不排斥，期望在福利制度健全企業就業，理想薪資月薪4萬元以上。

今年參與廠商橫跨多元產業領域，包括矽科宏晟、勤誠興業、麗光科技、台星科、大成長城、碁富食品、愛之味、聯華食品、乾杯集團、王品、福容VOCO酒店、宜得利家居、統一超商、全家便利商店、永光化學、104人力銀行等，涵蓋製造業、食品農業、行銷銷售、休閒旅遊、資訊科技、教育訓練、金融財務、建築營造及物流運輸等多元領域，提供近1600個職缺，各企業提供優厚薪資，展現豐富且具競爭力的就業機會。

嘉大學務處職涯發展中心為強化學生就業競爭力，這學期即規畫多場就業輔導講座包括「AI時代的個人職場策略」、「提高求職成功率!履歷面試一把罩」、「面試的眉眉角角」等，協助學生提升求職技巧，後續也將推出多場次職涯成長講座。另安排企業到校辦理小型說明會，讓學生有更多直接與企業互動的機會，提早為自己的求職歷程超前部署。

嘉義大學校長林翰謙表示，產學合作案件去年已突破1億，今年開始將學生納入，多參與對於未來專業更加熟悉、了解未來就業環境。記者李宗祐／攝影
嘉義大學校長林翰謙表示，產學合作案件去年已突破1億，今年開始將學生納入，多參與對於未來專業更加熟悉、了解未來就業環境。記者李宗祐／攝影
嘉義大學今天在蘭潭校區舉辦嘉大職涯日活動，校長林翰謙關心現場學生、企業媒合狀況。記者李宗祐／攝影
嘉義大學今天在蘭潭校區舉辦嘉大職涯日活動，校長林翰謙關心現場學生、企業媒合狀況。記者李宗祐／攝影
嘉義大學今天舉辦嘉大職涯日活動，現場邀集55 家企業，提供1600個職缺，讓學生與企業面對面交流，尋找心中理想企業。記者李宗祐／攝影
嘉義大學今天舉辦嘉大職涯日活動，現場邀集55 家企業，提供1600個職缺，讓學生與企業面對面交流，尋找心中理想企業。記者李宗祐／攝影
嘉義大學今天在蘭潭校區舉辦嘉大職涯日活動，邀集55 家企業，提供1600個職缺，讓學生與企業面對面交流，尋找心中理想企業。記者李宗祐／攝影
嘉義大學今天在蘭潭校區舉辦嘉大職涯日活動，邀集55 家企業，提供1600個職缺，讓學生與企業面對面交流，尋找心中理想企業。記者李宗祐／攝影
嘉義大學今天在蘭潭校區舉辦嘉大職涯日活動。記者李宗祐／攝影
嘉義大學今天在蘭潭校區舉辦嘉大職涯日活動。記者李宗祐／攝影
嘉義大學舉辦嘉大職涯日活動，現場邀集55 家企業，提供1600個職缺，有企業祭出月薪10萬吸引學生。記者李宗祐／攝影
嘉義大學舉辦嘉大職涯日活動，現場邀集55 家企業，提供1600個職缺，有企業祭出月薪10萬吸引學生。記者李宗祐／攝影

嘉大 求職 職涯發展

延伸閱讀

台積電新鮮人「起薪6萬」怎衝到年薪300萬？ 內行曝1制度最猛

畢業季來臨 TEL台灣校園求職應援車與暑期實習開跑

錄取率8.96％！中華郵政1113名職缺 破千名碩博士搶考

打造幸福職場！臺中榮總護理新鮮人月薪7萬 並安排聯誼

相關新聞

嘉大校園徵才55家企業、1600職缺 最高月薪10萬

嘉義大學今天在蘭潭校區舉辦嘉大職涯日活動，現場邀集55家企業、提供1600個職缺，讓學生與企業面對面交流，尋找心中理想...

黃春明特展即日起台大展出 突顯海洋、田野、生命議題

台灣大學2022年在校慶上頒發作家黃春明名譽博士學位，近日圖書館更辦理「2025黃春明文學季特展：魚群與樹的奏鳴曲」特展...

清大打造移工專屬籃球賽 即日起免費報名6月開打

清華大學將在6月7、8日於竹北星際籃球場辦理大新竹移工籃球賽。籌畫賽事的清大運動事業及政策中心主任黃煜指出，離鄉背井的移...

文化大學划船隊 獲泓德能源支持培育

中國文化大學划船隊於第114屆全國大專校院運動會勇奪3金1銀2銅，創下隊史最佳成績，亮眼表現，獲企業高度肯定。曾多次以實際行動支持奧運金牌林郁婷、目前更重點栽培桌球簡彤娟的泓德能源科技公司，於5月6日

高科大攜手勞發署培訓AI產業新尖兵 符合「這資格」免費參訓

因應AI浪潮席捲全球，產業加速升級轉型勢在必行，人才將是關鍵。國立高雄科技大學與勞發署高屏澎東分署攜手在高科大建工校區成...

為求生存大腦會主動刪記憶！長庚大學團隊研究躍上國際

大腦每天都在經歷無數新資訊並產生各種記憶，究竟哪些記憶會被保留？哪些會被遺忘？長庚大學醫學院教授吳嘉霖研究團隊，透過果蠅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。