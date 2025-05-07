嘉大校園徵才55家企業、1600職缺 最高月薪10萬

嘉義大學今天在蘭潭校區舉辦嘉大職涯日活動，現場邀集55家企業、提供1600個職缺，讓學生與企業面對面交流，尋找心中理想企業，其中矽科宏晟徵才研發工程師祭出月薪10萬元吸引目光；校長林翰謙表示，嘉大職涯日是學生未來發展方向的銜接點，實現學用無縫接軌。

校長林翰謙表示，畢業季為企業積極徵才之重要時機，嘉大長期重視產學合作，致力培育符合市場需求的人才，職涯日系列活動，期能讓學生深入了解多元產業的人才需求，為自身未來職涯規畫做好準備，實現學用無縫接軌。

林翰謙說，嘉大在產學合作案件逐年增長，去年已突破1億，產學合作除了老師對社會產業善盡責任外，今年開始將學生納入，經由學生參與對於未來專業能夠更加熟悉、了解未來就業環境。

科技管理系吳姓學生表示，未來就業希望朝科技方面學以致用，跨系的企業也不排斥，期望在福利制度健全企業就業，理想薪資月薪4萬元以上。

今年參與廠商橫跨多元產業領域，包括矽科宏晟、勤誠興業、麗光科技、台星科、大成長城、碁富食品、愛之味、聯華食品、乾杯集團、王品、福容VOCO酒店、宜得利家居、統一超商、全家便利商店、永光化學、104人力銀行等，涵蓋製造業、食品農業、行銷銷售、休閒旅遊、資訊科技、教育訓練、金融財務、建築營造及物流運輸等多元領域，提供近1600個職缺，各企業提供優厚薪資，展現豐富且具競爭力的就業機會。