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黃春明特展即日起台大展出 突顯海洋、田野、生命議題

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
本次黃春明文學季特展由台大校友會、宜蘭縣台大校友會、台大台灣文學研究所與台大圖書館與黃大魚文化基金會共同舉辦，展期自即日起至6月8日止。台大校長陳文章（從左至右）、作家黃春明及黃大魚文化藝術基金會董事長李瑞騰出席。圖／台大提供
本次黃春明文學季特展由台大校友會、宜蘭縣台大校友會、台大台灣文學研究所與台大圖書館與黃大魚文化基金會共同舉辦，展期自即日起至6月8日止。台大校長陳文章（從左至右）、作家黃春明及黃大魚文化藝術基金會董事長李瑞騰出席。圖／台大提供

台灣大學2022年在校慶上頒發作家黃春明名譽博士學位，近日圖書館更辦理「2025黃春明文學季特展：魚群與樹的奏鳴曲」特展，昨天舉行開幕式，圖書館展出長年珍藏的作品、研究資料，展期自即日起至6月8日止。台大校長陳文章表示，黃春明是台灣代表性文學家，他用文學表達對台灣社會的熱愛，深深觸動人心。

本次黃春明文學季特展由台大校友會、宜蘭縣台大校友會、台大台灣文學研究所與台大圖書館與黃大魚文化基金會共同舉辦，展期自即日起至6月8日止。

這次特展以「魚群與樹的奏鳴曲」為題，在黃春明龐大的作品群中，特別突顯關於海洋、田野、生命的創作議題，並情商畫作原件展出，盼能與當代環境共生、永續發展等目標對話，開拓文學創作與閱讀的多元途徑。

陳文章於開幕致詞表示，黃春明是台灣文學的代表性人物，他的文學成就不僅在學術界獲得高度肯定，更是具有世界知名度的台灣代表性文學家，台大很榮幸在2022年時頒授名譽博士給他。

陳文章說，黃春明的作品深刻刻畫人民的生活日常，用文學表達對台灣社會的熱愛，深深觸動人心，並期待黃春明能夠繼續述說更多的故事，能讓更多人發現文學的美好。

台大文學院院長鄭毓瑜稱黃春明為「台灣文藝百科地圖」，其充滿生活經驗的創作，把對於鄉鎮與都市生活的細膩觀察，穿梭其中的人物形象與人際關係，以豐富的想像力編造成一則又一則動聽的故事。讓讀者得以透過故事中的描述以不同的面向、管道來親近故事。

台大圖書館館長林奇秀表示，這場展覽的起點來自台文所所長張文薰的聯繫，她提議在圖書館辦理黃春明的文學特展，不僅因為黃春明是台灣文學的重要代表，更因為圖書館長年珍藏其豐富的作品與研究資料，希望透過這次展覽，讓這些深厚的館藏有機會讓更多讀者閱讀、理解，並走入黃春明動人的文學世界。

負責統籌黃春明文學季的台文所所長張文薰在開幕式上說明，本次展覽主題為「魚群與樹的奏鳴曲」，透過黃春明的手稿、撕畫、繪畫等創作，拼貼接續成一幅具有獨特世界觀的風景，她也特別感謝黃春明對台大的信任，讓展覽得以呈現珍貴的第一手資料。

台大 台灣文學 黃春明

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