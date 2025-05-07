清大打造移工專屬籃球賽 即日起免費報名6月開打

清華大學將在6月7、8日於竹北星際籃球場辦理大新竹移工籃球賽。籌畫賽事的清大運動事業及政策中心主任黃煜指出，離鄉背井的移工成為國內產業關鍵推手，在異鄉打拼的移工們，也需要優質的休閒活動，為此籌辦這場移工限定賽事。

黃煜指出，全台移工已超過80萬，光在大新竹地區就超過5萬移工，約是5%的大新竹人口。其中，來自菲律賓的移工就超過一半，加上菲律賓被譽為僅次於美國最愛籃球的國家，因此選定舉辦籃球比賽。

黃煜也表示，為打造移工專屬賽事，團隊早在3月就與移工朋友研商確保賽事符合移工習慣，如國內籃球場上常見的鬥牛是三對三的半場籃球賽事，而菲律賓球友則習慣全場的五對五。同時，也在賽事報名表增加最喜愛的歌曲欄位，主辦單位也邀請菲律賓籍DJ在賽事現場播放移工們最愛的音樂帶動氣氛。

此外，菲律賓國慶日為6月12日，主辦單位特別安排在賽事的開幕典禮播放菲律賓國歌，同時也準備生日卡片邀請移工朋友及籌辦團隊成員寫下祝福的話，並交給馬尼拉經濟文化辦事處表達移工對祖國的祝福。

黃煜也強調，該賽事盼建起在地住民與移工間多元互動平台，期待移工感受到台灣的友善，而籃球賽事只是開端，清大社會責任計畫「REAL X–從移居到宜居」也將為移工開設語言、理財、反詐騙與法務等課程，並協助企業改善移工勞動與人權處境，期待移工能感受到新竹是個宜居城市。