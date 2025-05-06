東海大學獲贈黑天鵝 9月入住湖區小教堂

中央社／ 台中6日電

東海大學獲台中市政府致贈1對黑天鵝「咚咚」與「嗨嗨」，預計安置在東海湖。校方今天說，東海湖進行全面改造，將結合落羽松與玫瑰園，湖中闢建小教堂，黑天鵝預計9月入住。

東海大學今天發布新聞稿指出，日前獲中市府致贈黑天鵝「咚咚」與「嗨嗨」，東海湖現正進行全面改造，未來將結合落羽松與玫瑰園，打造全台最美天鵝湖。

東海大學指出，目前已移植9棵落羽松及施作防水工程，湖中將闢建小教堂，黑天鵝將在今年9月和新生一同入學，成為「東海新鮮鵝」。

校長張國恩指出，東海湖擁有良好的棲地條件與水岸環境，加上農學院畜產相關系所資源豐富，學校將安排最專業的師資與實習生成為天鵝的保姆。有學生期待表示，將來要到湖畔當陪讀。

天鵝 東海大學 落羽松

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