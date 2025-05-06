文化大學划船隊 獲泓德能源支持培育

中國文化大學划船隊於第114屆全國大專校院運動會勇奪3金1銀2銅，創下隊史最佳成績，亮眼表現，獲企業高度肯定。曾多次以實際行動支持奧運金牌林郁婷、目前更重點栽培桌球簡彤娟的泓德能源科技公司，於5月6日捐助文化大學、三重高中與鷺江國中，攜手建立「三級划船培訓體系」，期望共同培育下一位奧運金牌選手，展現企業實踐ESG與支持體育發展的決心。

文化大學校友、現任泓德能源科技股份有限公司總經理周仕昌指出，感謝文化大學長期以來對體育人才的培育，並分享自己從運動員轉換跑道的生命歷程。他表示：「我過去也是一名運動員，深知這條路的艱辛。畢業之後，持續研讀運動心理與運動科學，在文大獲得的養分幫助我建立信心與競爭力。也因泓德能源科技謝源一董事長的支持，讓我能在企業中穩健成長。」

周仕昌總經理進一步說明，泓德能源經過近十年的發展，目前已在台灣、日本與澳洲等地布局，未來將持續拓展全球市場。企業成長的同時，也積極實踐ESG理念、回饋社會、投身教育。他與泓德能源誠摯期盼透過一點一滴的支持，為學生注入正向能量，讓運動員的夢想不再遙不可及，讓追夢的每一步都更加堅定有力。

泓德能源董事長謝源一則強調，台灣選手潛力無限，三校之間的合作將進一步擴大培訓能量。

文化大學校長王子奇指出，文化大學長年以來與三重高中、鷺江國中建立緊密合作關係，透過「三級人才培育系統」，從國中、高中到大學扎根訓練、接力成長，為台灣體壇培養無數優秀選手，讓他們在國際舞台上發光發熱。目前學校除提供獎學金與課業輔導外，也由運動教練研究所所長吳慧君領軍的運動科學團隊，提供運動傷害防護、營養指導與心理輔導等專業支援，協助選手在學業與訓練間取得平衡，發揮最佳表現。

王子奇校長也提到，文化大學不僅致力於運動與健康產業的人才培育，近年更積極推動碳管理教育，目前已設立碳資產管理與認證中心，培訓碳盤查與碳足跡專業人才，並申請TAF人員訓練機構認證。未來希望能與泓德能源在淨零碳排領域展開更多合作，攜手共創雙贏。

文化大學、鷺江國中划船隊教練們蔡鑫義及林佳蓉對企業支持表達感謝。她表示，泓德能源的慷慨捐助令人感動，划船隊每一次的突破與進步，都離不開企業的支持。未來團隊將善用每一分資源，持續秉持高標準與嚴要求，無論在訓練還是比賽場上，都會全力以赴，為國爭光、為校爭榮。

林佳蓉教練進一步指出，企業的支持不僅提供資源，更點燃選手心中的夢想與信念，讓更多年輕人透過體育找到自我熱情與人生方向。她衷心感謝泓德能源，以及一路支持的校長、師長與同學們，因為大家的鼓勵，划船隊將持續挑戰極限，迎向更高目標。

參與簽約典禮的還包括三重高中校長曾慧媚、鷺江國中校長張俊峰及多位企業代表。

張俊峰校長表示，期盼透過「大手牽小手」的合作方式，讓社會看見培育運動員背後的辛苦，並藉由從國中到大學的完整培訓系統，吸引更多企業投入支持。曾慧媚校長也指出，感謝運動教練研究所給予國高中選手的運動科學支持及關懷，相信透過三級合作機制讓選手訓練無縫接軌，在未來能夠繼續朝夢想來前行。

中國文化大學多年來已成為各類運動項目的國手搖籃，今年拿下世大運佳績的划船隊，期盼未來將以堅定的腳步迎風破浪，邁向下一座高峰，而企業與學界攜手同行，正是推動體育發展、點亮青年夢想最堅強的力量。

聚傳媒