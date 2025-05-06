淡路瓦變香座傘架 台師大設計系作品登大阪世博
台師大設計系講師周育潤帶領學生參與產學合作，將日本傳統工藝淡路瓦轉化為香座、雨傘架等日常用品，體現設計介入生活的精神，並於日本大阪世博會場展出。
台灣師範大學今天發布新聞資料指出，台師大設計團隊參與台灣設計研究院策劃並與日本神戶時尚協會合作舉辦的「HYOGO × TDRI工藝與設計的融合—點亮生活的兵庫與台灣彰化共創計畫」，並於日前在日本大阪世界博覽會亮相，展現台灣設計教育實力與跨文化創新成果。
台灣設計研究院推動跨國產業共創計畫，邀台灣設計師深入日本兵庫地區，包括丹波燒、淡路瓦、神戶皮革、豐岡包袋等傳統工藝重鎮，展開設計與工藝的對話與合作。
台師大設計相關系所學生組成團隊，與台師大設計系講師周育潤共同創作，重新詮釋傳統瓦片於現代生活中的角色，團隊將淡路瓦轉化為香座、鑰匙掛架、雨傘架等日常用品，不僅保有工藝的溫度，也體現設計介入生活的創新精神。
台師大提到，此次計畫結合淡路島傳統的製瓦工藝，以「家」的概念，為逐漸式微的淡路瓦提出融入現代生活的可能性，例如學生設計線香台，提出具屋瓦意象的收納解決方案，還有設計鑰匙架，把日式房屋帶回到現代居家空間，另外由淡路瓦所製成的雨傘架，則將雨沿屋簷滴下的聲音與畫面，重現在產品上。
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