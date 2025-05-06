高科大攜手勞發署培訓AI產業新尖兵 符合「這資格」免費參訓

因應AI浪潮席捲全球，產業加速升級轉型勢在必行，人才將是關鍵。國立高雄科技大學與勞發署高屏澎東分署攜手在高科大建工校區成立「AI智慧製造人才培訓據點」，招收對象包含待業者、在職者雙軌並進，課程以企業實務導入技術應用訓練為主，培育AI應用人才，協助產業加速升級轉型。

AI智慧製造人才培訓據點是依據勞動部「區域產業據點職業訓練計畫」設立，課程主力著重AI智慧製造領域所需職能，規畫涵蓋人工智慧技術導入、生產自動化、感測應用、數據分析等關鍵技能訓練，參訓對象包含待業者與在職者雙軌並進，補足轉型過程技術人力缺口。

高科大副校長蔡匡忠指出，AI已成為影響全球產業競爭力關鍵技術，高科大在智慧製造與人工智慧領域深耕多年，擁有堅強師資、實驗設備，更具備豐富產學合作經驗，凸顯AI人才落地應用的實力，隨著據點設立將有助於加速人才接軌實務，推動區域產業升級。

技術實績方面，高科大在豬隻養殖影像辨識系統、記憶卡製造自動化監控、食品工廠良率分析等跨領域AI導入經驗成果豐碩，電子系教授張萬榮表示，AI解決人力、速度、產線效率，已向各界展現面對AI潮流來襲，人才升級有迫切的必要。

高屏澎東分署長郭耿華指出，AI發展推動產業轉型，人工智慧製造不僅是技術創新發展方向，更是就業市場重塑的關鍵力，與高科大合作成立AI人才培訓據點，整合高教專業和地方資源，讓政府、學校與企業在同一平台上協作，使訓練與就業、科技與產業高度整合，培養產業真正需要的人才。