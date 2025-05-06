大專民生產業永續提案競賽開跑 最高獎金2萬元

教育部指導輔仁大學辦理的大專民生產業永續循環創新提案競賽，今天起開放報名到本月21日，3到5名大專在校生可跨校組隊，最高獎金新台幣2萬元。

教育部今天發布新聞稿指出，輔仁大學作為「人文社會與產業實務創新鏈結計畫」的區域資源中心學校，為強化學生自主學習效能，展現跨領域解決問題能力和創造力，特別舉辦競賽。

學生團隊可從「智慧農業與綠色食品」、「循環經濟與資源回收」、「能源效率與可再生能源」、「綠色設計、製造與永續包裝」及「社會責任與公眾健康」等各類民生產業議題中，提出專題提案。

競賽設有初選與決賽2階段，初選將以書面企劃書進行評選，評分指標包括創新性、永續性、可行性、影響力及社會責任。決賽則以簡報及答詢方式進行，須製作3分鐘提案影片，展現提案構想與執行潛力。

教育部表示，報名與繳件流程都採線上辦理，報名截止日期為本月21日，資料繳交截止日為本月25日。相關資訊可參考競賽網站。