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世新台馬跨系學生打造原創畢業歌 樂聲傳遞無畏精神

中央社／ 台北6日電

由台灣與馬來西亞的世新跨系學生團隊攜手打造原創畢業歌「有問題請舉手」，以輕鬆歡樂方式傳遞「勇敢面對問題」的理念，鼓勵畢業生面對未來保持自由與無畏心態。

世新大學今天發布新聞稿指出，「有問題請舉手」畢業歌由來自台灣與馬來西亞的80名世新學生攜手完成，世新傳播管理系學生楊士賢擔任製片、廣播電視電影系學生黃靖傑執導、鄭名慧擔任執行導演，並瞄準第3屆世鑫獎「最佳原創MV」獎項。

黃靖傑表示，此次選擇以唱跳結合形式，顛覆過往影像創作方式，「有問題請舉手」以輕鬆歡樂方式傳遞「勇敢面對問題」理念，鼓勵畢業生在面對未來挑戰時，依然保持自由與無畏心態。

鄭名慧補充，這首歌靈感來自老師常說的「有問題請舉手」，團隊將這句話延伸至人生每個階段，並透過明快旋律與活潑畫面，將教育理念轉化為適合年輕世代的表達方式。

MV開場也邀請到知名馬來西亞YouTuber「Soya手癢計劃」友情跨刀，由Soya飾演圖書館女教師，MV上線後也成為校內外話題焦點，除在世新大學各社群平台與校內公播系統中廣泛傳播，世新校友、藝人關韶文（關關）也在臉書（Facebook）專頁轉發支持。

世新大學提到，這支MV的製作完全以專業劇組規模進行，從前期企劃到後期推廣，均由學生團隊全權負責，團隊還成功爭取到多家品牌贊助，充分展現學生資源整合及行銷能力。

世新大學 團隊 馬來西亞

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