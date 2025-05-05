東海攜手泰國王后母校易三倉大學開課 培育東協高階管理人才

梵蒂岡天主教泰國易三倉大學頒發「特殊貢獻獎」，給對泰國產業發展及教育提升具有歷史性影響與卓越貢獻的金仁寶集團總裁許勝雄、東海大學校長張國恩。東海大學也與泰國天主教易三倉大學經2年籌備，正式啟動台泰雙聯金融管理高階管理學程，攜手培育具國際競爭力的東協領袖人才。

天主教易三倉大學隸屬梵蒂岡，是泰國歷史最悠久、國際化程度最高的天主教大學之一，長年在泰國高等教育排名穩居全國前三名，並為現任泰國王后蘇提達的母校。作為泰國教育與皇室文化的精神地標，易三倉在亞洲高教體系中享有崇高聲譽。

東海大學以基督教精神立校，是英國泰晤士世界影響力大學排名第100名，兩校合作，不僅展現兩校在信仰、教育與人才培育上的深度契合，也象徵台灣與東協高教合作進入新高度。

東海易三倉雙聯管理學程由兩校管理學院共同設計，課程聚焦財務金融、永續治理、人工智慧應用與印太經濟趨勢，結合企業參訪與雙邊移地學習，打造具實戰力與國際視野的高階商管人才。此計畫也是台灣新南向政策下高教跨國協作的具體實踐。

金仁寶集團總裁許勝雄，因其30年深耕泰國產業、長期促進泰國經濟成長、產學交流，獲頒「特殊貢獻獎」與「名譽講座教授」榮銜；東海大學校長張國恩因推動AI與永續為核心的國際教育戰略、帶領東海深入東協而同獲此殊榮。

天主教易三倉大學校長Rev. Bro. Fonseka 在頒獎典禮中表示，金仁寶總裁許勝雄對泰國經濟貢獻卓越，是來自台灣非常值得敬重的企業家，東海大學校長張國恩更是教育界的卓越貢獻者，兩人獲天主教三倉大學頒贈特殊貢獻獎，可說實至名歸。兩人獲聘為易三倉大學講座教授，象徵兩校深化教育信仰與跨國合作的實質傳承，為台泰高教外交與人才共育立下重要里程碑。

張國恩表示，東海已於2024年進入「泰晤士高等教育影響力排名」全球百大，是台灣唯一私立大學上榜者，未來將持續深化東協戰略，建構具韌性的學習平台。