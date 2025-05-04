少子衝擊讓醫學院都擔心招不到人 高醫大董事長發警訊

少子化衝擊高教！高雄醫學大學北區校友會今天（4日）在台北舉辦聯誼會，高雄醫學大學董事長陳建志表達憂心，今年高一生是近5年人數最少的一年，三年後將衝擊高教招生，尤其少子化的衝擊將讓高教招生面臨難題，學校不得不往國際上找學生。

學校發出招生警訊，台灣整體醫療環境也急救中，北區校友會榮譽顧問、新光醫院副院長洪子仁指出，健保實施醫院總額支付制度後，健保總預算成長從實施前14%，降至3.4 %，長年下來醫療生態改變，牙科大於醫科，小科大於重罕難治科別已成趨勢。

高雄醫學大學北區校友會理事長，同時也是諾貝爾眼科總院長張朝凱，召集北區校友齊聚聯誼，凝聚高醫人的向心力，高雄醫學大學由董事長陳建志領軍，帶領兩位副校長林志隆、黃友利與會，而校友總會理事長邱良進、榮譽理事長藍傳盛、 輔導理事長梁明聖及多名校友會幹部也都一同出席，現場有200多位校友共襄盛舉。

特地北上的陳建志特別點出，高教經營未來幾年將非常嚴峻，尤其少子化的衝擊將讓高教招生面臨難題，他指出，今年升高中一年級的學生人數是近5年的低點。3年後，我們的大學也將面臨同樣的挑戰，雪崩式人口的下降，去年出生率不到14萬，學校也必須走向國際化，若校友們對國際人才有了解或認識，都歡迎幫忙母校，共尋好人才。

人才荒不只醫學大學擔心不已，醫療體系中護理人員不斷流失，醫療環境正逐漸惡化，洪子仁指出，根據過去公開資料推估，發現醫療環境走下坡，緣自於2002年健保開始實施醫院總額支付制度。實施前，健保總預算成長每年平均14%，當時醫院本業仍有8%到9%獲利，醫院有足夠的能力營運。

不過，當醫院總額支付制度開始實施後，總預算成長開始下滑，每年約3.4%左右，洪子仁提及，但隨著人口老化、新藥新科技大幅進步，民眾對於醫療的需求面已大過預算成長的速度，2018年的調查發現，在19家醫學中心中，11家都虧損，至此醫院開始出現損益失衡，也開始覺得有「痛感」。

2023年健保總預算成長到5.5%，增加約700億左右，慢慢扭轉低成長率，洪子仁說，長年下來也讓醫療環境生態開始轉變，醫科不再獨大。

醫療環境因健保給付產生極大的變化，人才流失已成當務之急，高雄醫學大學校友們也期待可以增強組織凝聚力和影響力，改善民眾的就醫環境。