桃園楊梅一氧化碳中毒釀4死 20歲女是越籍大學生…校方回應了
桃園楊梅昨晚發生一起4名越南籍人士因一氧化碳中毒身亡案件，其中，20歲潘姓女子疑為南部某大學學生，校方稍早也發出聲明證實指出，潘女為113學年度春季入學之在學學生，在校期間與師生互動融洽、學習認真，但4月底請假外宿後未返校上課，校方隨即啟動關懷與協尋機制，孰料今竟傳出憾事。
校方表示，潘女之前並無缺課紀錄，今年4月24日至4月27日期間請假外宿，說要到高雄楠梓區尋找同鄉男性友人，但4月28日卻沒有回到學校上課，老師也隨即啟動關懷與協尋機制，當下越籍助理、同學等趕緊透過臉書及LINE聯絡，也第一時間通知其越南家屬尋人。
校方說，潘女在4月30日曾以LINE通話聯繫，後因訊號不佳改由文字回覆，並稱前2天因發燒無法返校，當時也告知會在當天返校，並完成請假程序，請假單也傳至班級群組，讓相關授課老師知悉。
潘女5月1日仍未到校上課，校方、家長及同學多方聯繫未果，趕緊先向校安中心報備，隔天上午到其外宿地點查訪仍未尋獲，下午校方隨即到派出所報案，孰料，今天卻傳出潘女疑似因一氧化碳中毒已不幸離世。
校方指出，詳細案情目前由警方持續調查中，校方對此也深感哀慟，第一時間已聯繫家屬，提供必要協助與支持，後續將全力配合相關單位妥善辦理善後事宜，學校也同步啟動校內心理輔導資源，協助受影響之師生情緒支持與諮商服務。
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