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疑一氧化碳中毒奪4命！越南籍女學生找同鄉友人遇死劫 校方回應了

中央社／ 台南4日電
桃園市楊梅區發現有4人一氧化碳中毒身亡。圖為救護車示意圖。本報資料照
桃園市楊梅區發現有4人一氧化碳中毒身亡。圖為救護車示意圖。本報資料照

4名越南籍人士昨晚疑似因一氧化碳中毒死亡，其中20歲潘姓女子為南部某大學學生，校方表示，已於第一時間聯繫家屬，提供必要協助與支持。

楊梅警分局今天表示，有2男2女共4名越南籍移工及學生遭發現倒臥租屋處，警消昨晚獲報到場發現已明顯死亡，現場無打鬥痕跡，初判應為一氧化碳中毒，已報請檢方相驗。

潘女就讀學校今天發布聲明指出，潘女為113學年度春季入學的在學學生，就學期間與師生互動融洽，表現並無異常，學習認真，於4月24日至4月27日請假外宿，到高雄楠梓區尋找同鄉友人，因4月28日未到校上課，校方隨即啟動關懷與協尋機制。

校方指出，5月1日潘女仍未到校上課，師長再生憂慮，於是再啟動校方、家長、同學多方聯繫，並向校安中心報備，2日上午仍未見潘女返校，校安中心當日上午10時許前往潘女外宿地點查訪未果，當日下午由系主任前往派出所協助報案。

校方指出，今天得知潘女疑似因一氧化碳中毒不幸離世，詳細案情由警方持續調查中，校方對此深感哀慟，已於第一時間聯繫家屬，提供必要協助與支持，並將全力配合後續相關單位辦理善後事宜，同時啟動校內心理輔導資源，協助受影響師生情緒支持與諮商服務。

一氧化碳中毒 死亡 移工 越南

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