中台灣生醫創育深耕平台成立 整合臨床實證與智慧醫療

國立中山醫學大學與附設醫院、資誠會計師事務所共同成立「中台灣生醫創育深耕平台」，是中部首個醫療整合平台，包含臨床實證、創新技術與資本媒合。衛生福利部政務次長林靜儀表示，新科技與臨床中間的銜接過去往往斷裂，盼平台讓產業創新更有效率。

中山醫大今天舉行深耕平台啟動論壇，邀請近200名產官學醫界代表參加。中山醫大校長黃建寧表示，與資誠會計事務所合作10多年，近期資誠願意導入創業平台，中山醫大也非常興奮，便由中山醫大、中山醫大附醫與資誠三方共同成立平台。

中山醫大指出，中台灣生醫創育深耕平台的主要功能有技術轉譯、產學合作、臨床試驗、法規輔導及財務募資等，中山醫大負責學術整合與創業輔導，中山附醫提供臨床驗證與醫療評估，資誠負責財務規畫與資本媒合。

林靜儀受邀見證平台成立，她表示樂見這次平台的跨域整合，目前台灣面臨高齡化與少子化挑戰，需要發展許多新科技，但過去新科技到臨床的實證中間常常斷裂，因此現在要透過跨領域平台整合，技能減輕臨床尤其人力的負擔，也讓產業創新更有效率、更加精準。

林靜儀指出，台灣已經發展出很多自動化醫療科技技術，相關單位都有許多資料，但過去產業缺乏合作，相當可惜；近年越來越多產官學投入，包含台北醫學大學、台中榮總等等，都希望整合資訊，暨改善人力管理方式，也透過資料收集加速智慧醫療的發展。