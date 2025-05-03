台大藝術季邁入第30年 校長陳文章：盼成北部大學重要慶典

第30屆台灣大學藝術季昨起於台大校園登場，適逢藝術季邁入第30個年頭，以「潮汐 Rise and Fall」為主題，以潮汐為隱喻，思考人與環境間的牽引、流動。台大校長陳文章表示，希望學生學習之外，也能獲得藝文陶冶，讓生命有更全面的啟迪和發展。

開幕式「逐浪之境」昨晚在台大總圖書館前草坪登場，由柏霖 Polin、 Control T、忒修斯 Theseus 等藝人，結合台大嘻哈文化研究社、台大肚皮舞社、台大台科師大火舞社等；現場同步舉辦「潮浪集」社會議題市集，也邀請綠色和平、人生百味、賽珍珠基金會等NPO，激起更多公共對話。

陳文章致詞時表示，台大藝術季邁入30年十分不容易，仰賴師生及學校們的共同努力，讓台大人除了在學校學習專業之外，也獲得藝術與文化的陶冶，使得生命能有更全面的啟迪與發展。期盼台大藝術季不僅是學校的重要活動，也能成為北部大學共同的重要慶典。

本次策展主軸以引力、傳遞、我們、延續4個子題為架構，從社會與個人的牽引關係出發，逐步走入情感的漫反射、個體的成形。

台大表示，今年也攜手校內外單位共創展覽內容，「引力」展則與台大電影節、凌歆慧學生藝術家合作，展出融合影像與社會牽引議題的跨域作品；「傳遞」展邀請藝術家陳楷恩以立體畫創作向藝術季傾訴情感故事；「我們」展與邀請台大攝影社參展，透過鏡頭捕捉每個個體在成長中流動的形狀；「延續」子題則是企圖將藝術季30 年來的演變展示其中。

今年「浪潮30」動態地景藝術專案，於台大總圖書館前振興草坪打造大型戶外裝置藝術「觀潮亭」，在自然場域中展演時間與記憶的流動，矗立於總圖與椰林大道之間的過渡中繼站，邀請人們在此停留、凝視、沉思。