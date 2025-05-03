中山大學半導體聯合實驗室 10年培育1200名人才
因應台積電進駐，國立中山大學斥資8億元打造大南方半導體聯合實驗室，預計建置60台研發設備逐批分5年採購到位，封測大廠日月光再捐贈25台封裝測試機台，市值約3.8億元，成為全國唯一具有先進封測及檢測特色實驗室，未來將以人才培育、技術永續為發展目標，首期10年計畫培育超過1200名碩博士投入半導體產業。
中山大學自籌4億、國科會晶創計畫挹注4億元，以5年投資8億元籌建半導體聯合實驗室（西灣基地），位於電資大樓地下一樓，占地250坪。校方耗費近3000萬重新規畫空間，建造包含半導體製造、封測、電子零組件、材料分析等7大特色實驗室及無塵室。
西灣基地將建置採購60台研發設備，其中有17台國家列管重點設備單價超過1000萬元，分5年陸續採購，最昂貴的「設備雷射與冷凍聚焦離子束掃描式電鏡」要價4700萬元，目前已採購完成發包，機台總金額高達5、6億元。
半導體學院長黃義佑指出，基地最大特色是以封測為核心，台積電10年前就發現二奈米、一奈米會有極限，唯有搭配先進封裝才能再突破，看準封測發展潛力，設立全台唯一封測研究所，再籌設聯合實驗室，就是要串聯半導體上下游產業及周邊設備、材料商「綁在一起培育人才」。
黃義佑表示，西灣基地定位在教學、研發、產學3面向，已招收369名碩班生，10年可培育超過1200名碩博士生，人力永續才能讓台灣半導體保持世界領先地位。
他也提到，碩班生會同步進入企業實習，邊做邊學，畢業後無縫接軌進入業界，縮小學用落差鴻溝，並歡迎周邊大南方學校教授研究、教學使用實驗室，透過線上預約系統有收費標準，預計每年可達5000人次使用率。
日月光行政資源中心副總經理李叔霞表示，台灣已達世界封測技術最密集目標，未來日月光將逐年捐贈封裝與測試機台設備25台，提供第一線技術資源，讓師生能在最真實的教學現場成長，激發更多創新和研究，發展出最具影響力的成果，永續產業競爭力。
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