快訊

台南地牛翻身！上午8時49分楠西規模3.8淺層地震 最大震度3級

剴剴案保母姊部分認罪、妹全面否認！專家分析「這件事」訴訟攻防焦點

聽新聞
0:00 / 0:00

中山大學半導體聯合實驗室 10年培育1200名人才

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
中山大學半導體聯合實驗室啟用，設有2間無塵室。記者郭韋綺／攝影
中山大學半導體聯合實驗室啟用，設有2間無塵室。記者郭韋綺／攝影

因應台積電進駐，國立中山大學斥資8億元打造大南方半導體聯合實驗室，預計建置60台研發設備逐批分5年採購到位，封測大廠日月光再捐贈25台封裝測試機台，市值約3.8億元，成為全國唯一具有先進封測及檢測特色實驗室，未來將以人才培育、技術永續為發展目標，首期10年計畫培育超過1200名碩博士投入半導體產業。

中山大學自籌4億、國科會晶創計畫挹注4億元，以5年投資8億元籌建半導體聯合實驗室（西灣基地），位於電資大樓地下一樓，占地250坪。校方耗費近3000萬重新規畫空間，建造包含半導體製造、封測、電子零組件、材料分析等7大特色實驗室及無塵室。

西灣基地將建置採購60台研發設備，其中有17台國家列管重點設備單價超過1000萬元，分5年陸續採購，最昂貴的「設備雷射與冷凍聚焦離子束掃描式電鏡」要價4700萬元，目前已採購完成發包，機台總金額高達5、6億元。

半導體學院長黃義佑指出，基地最大特色是以封測為核心，台積電10年前就發現二奈米、一奈米會有極限，唯有搭配先進封裝才能再突破，看準封測發展潛力，設立全台唯一封測研究所，再籌設聯合實驗室，就是要串聯半導體上下游產業及周邊設備、材料商「綁在一起培育人才」。

黃義佑表示，西灣基地定位在教學、研發、產學3面向，已招收369名碩班生，10年可培育超過1200名碩博士生，人力永續才能讓台灣半導體保持世界領先地位。

他也提到，碩班生會同步進入企業實習，邊做邊學，畢業後無縫接軌進入業界，縮小學用落差鴻溝，並歡迎周邊大南方學校教授研究、教學使用實驗室，透過線上預約系統有收費標準，預計每年可達5000人次使用率。

日月光行政資源中心副總經理李叔霞表示，台灣已達世界封測技術最密集目標，未來日月光將逐年捐贈封裝與測試機台設備25台，提供第一線技術資源，讓師生能在最真實的教學現場成長，激發更多創新和研究，發展出最具影響力的成果，永續產業競爭力。

中山大學半導體學院長黃義佑。記者郭韋綺／攝影
中山大學半導體學院長黃義佑。記者郭韋綺／攝影
中山大學半導體聯合實驗室啟用，設有2間無塵室。記者郭韋綺／攝影
中山大學半導體聯合實驗室啟用，設有2間無塵室。記者郭韋綺／攝影
封測大廠日月光捐贈封裝機台已到位。記者郭韋綺／攝影
封測大廠日月光捐贈封裝機台已到位。記者郭韋綺／攝影
中山大學半導體聯合實驗室啟用。記者郭韋綺／攝影
中山大學半導體聯合實驗室啟用。記者郭韋綺／攝影
中山大學半導體聯合實驗室在電資大樓地下一樓。記者郭韋綺／攝影
中山大學半導體聯合實驗室在電資大樓地下一樓。記者郭韋綺／攝影

半導體 台積電 永續

延伸閱讀

日月光子公司 砸3億買進台積電股票

中山大學半導體學院聯合實驗室啟用 5年投資8億

全國唯一具有封裝測試特色 中山大學半導體聯合實驗室今啟用

影／中山大學宿舍水溝淪馬卡道澤蟹墳場？環保局公布會勘結果

相關新聞

中山大學半導體聯合實驗室 10年培育1200名人才

因應台積電進駐，國立中山大學斥資8億元打造大南方半導體聯合實驗室，預計建置60台研發設備逐批分5年採購到位，封測大廠日月...

高師大攜手天德聖教 推動智能科技與宗教文化跨界合作

國立高雄師範大學積極推動智能科技與人文跨域整合，今天在和平校區與天德聖教台南念字聖堂簽署合作意向書，雙方將共同推動宗教經...

為擴大招生誘因拚了 大葉大學與3企業簽署合作意向書

彰化縣大葉大學校長方文昌帶領團隊，今北上與三家企業簽署合作意向書，將共同推動AI、綠能、循環經濟、產學合作與國際人才培育...

博班招生／退休潮引資源爭奪 逕修博士申請教職更有利

台大近5年「逕博（逕行修讀博士）」人數從159人增至201人，其中不少是「學逕博（學士逕讀博士）」。成大近年優化逕博獎學金，每人每月最多可領4萬元，114學年包含逕修的博班報考人數增加7.48%，社科院更達67.65%。 教師退休潮讓不少大學紛開教職缺，想走學術路的學生不再裹足不前，而逕博平均可節省1至2年取得博士學位，高能見度對未來申請教職更有利？

眷村遇見婚禮美學 樹科大校友跨域文創新典範

高雄鳳山黃埔新村近期有一場別開生面沉浸式婚禮饗宴，樹德科技大學行銷管理系與室內設計系傑出校友王思婷、張詠智聯手策畫，攜旗...

「理組隨便念都百萬年薪」他納悶為何不讀？文組人訴真實心聲

同是社會新鮮人，理組的薪水一般多高於文組。一名網友在Dcard以「誰可以告訴我為什麼要讀文組」提問，明明理組薪水通常高於文組是共識，為何許多人考得到頂大文組，卻不願退一步去四中念理組，對此網友吐槽「人生不是只有唸書」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。