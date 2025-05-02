中山大學半導體學院聯合實驗室啟用 5年投資8億

國立中山大學半導體學院聯合實驗室今天揭牌啟用，規劃5年內籌資新台幣8億元，未來將與國研院半導體研究中心合作，提供產學研每年5000人次以上的研發與委託代工服務需求。

中山大學今天舉辦揭牌典禮，負責規劃籌設中山半導體學院的首任院長黃義佑表示，透過半導體學院合作企業資金挹注與國發基金補助，中山半導體學院投資3000萬元建立半導體聯合實驗室西灣基地，並整合理工學院，預計5年內斥資數億元建置約60台研發設備，其中17台重點設備單價超過1000萬元。

中山大學表示，此實驗室同時具備半導體製造、封測、電子零組件、材料及分析等特色的教學研究人培基地，將補足南台灣長期缺乏的大型實驗室資源，對於台灣相關產業持續領先國際及高雄的城市發展有長遠助益。

高雄市副市長羅達生、暨南大學校長武東星、日月光行政資源中心副總經理李叔霞、國研院半導體研究中心主任侯拓宏等人今天皆出席見證。

日月光行政資源中心副總經理李叔霞表示，將逐年捐贈封裝與測試相關設備，在中山大學成立全國唯一具規模的半導體封測實驗室，可進一步串聯半導體製造、材料分析及被動元件等相關實驗室，形塑極具特色的大南方半導體聯合實驗室，培育英才永續產業競爭力。

高雄市副市長羅達生表示，中山半導體及重點科技研究學院是新竹以南僅有的兩個半導體學院其中之一，自111年8月成立至今，已招收369名碩士班學生，預計第1期10年計畫可培育超過1200名碩博士加入台灣重點產業國家隊。

黃義佑說，中山半導體學院的設立不僅符合台灣重點產業發展需求，也是解決少子化及學用落差問題的有效方略。今天啟用半導體聯合實驗室，是以封測為核心特色，鏈結半導體製造、量測與材料分析為3大發展特色。

此外，聯合實驗室建立3大教學研究技術平台，包括創新半導體元件製造與封裝技術平台、半導體元件特性量測與分析技術平台，以及次世代半導體與封裝複合材料分析與量測技術平台，期待透過產官學研資源整合所建構的半導體聯合實驗室，逐年強化國內在半導體等重點領域的教研量能與產業國際競爭力。