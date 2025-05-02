高師大攜手天德聖教 推動智能科技與宗教文化跨界合作

同是社會新鮮人，理組的薪水一般多高於文組。一名網友在Dcard以「誰可以告訴我為什麼要讀文組」提問，明明理組薪水通常高於文組是共識，為何許多人考得到頂大文組，卻不願退一步去四中念理組，對此網友吐槽「人生不是只有唸書」。

2025-05-02 14:56