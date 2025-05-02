高師大攜手天德聖教 推動智能科技與宗教文化跨界合作
國立高雄師範大學積極推動智能科技與人文跨域整合，今天在和平校區與天德聖教台南念字聖堂簽署合作意向書，雙方將共同推動宗教經典數位化保存與智能應用，展開宗教文化與科技創新結合新局面。
高師大校長王政彥指出，將協助天德聖教建置經典數位典藏系統，全面保存「德藏經」與「光訓」宗教文獻，實現雲端典藏與智慧檢索，促進信仰內容永續傳承與數位轉型。
圖書資訊處處長余遠澤說明，宗教經典數位典藏平台系統設計涵蓋語義標註、全文檢索、關鍵字產文與摘要分析等功能，並運用人工智慧技術進行語意解讀與自動化處理。此外，未來也將導入多語翻譯模組，提升跨國使用者友善度，並結合可視化介面與社群串聯機制，擴大宗教文化影響力。
天德聖教董事長胡萬新表示，天德聖教長年重視教義保存與弘揚，這次與高師大合作，希望藉由科技導入經典將不僅限於紙本文字，能轉化為智慧應用素材，貼近現代社會需求，他強調，除數位保存外，雙方還將合作推動如關鍵字自動產文、語義分析與經文視覺化應用項目，打造結合科技與信仰數位化平台。
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