為擴大招生誘因拚了 大葉大學與3企業簽署合作意向書

彰化縣大葉大學校長方文昌帶領團隊，今北上與三家企業簽署合作意向書，將共同推動AI、綠能、循環經濟、產學合作與國際人才培育。其中天宇將進駐中科二林園區，研發儲能與智慧管理系統，大葉大學「近水樓台」可望爭取學生實習與就業機會。

大葉往高科技產業著手拚招生，校長方文昌與天宇工業總顧問吳祖銓、撼訊科技發言人周忠信、優勝新能源董事長許景翔簽約。方文昌說，大葉工學院與優勝集團保持長期的產學合作關係，去年工學院長李清華帶領大葉環境工程學系學生開發「廢鉭電容器回收銀、鉭之方法（已獲專利）」技術，技轉給優勝奈米科技，今年進一步深化合作，持續深耕環保技術與人才培育。

方文昌表示，天宇工業著重儲能產業，進駐中科二林園區，可提供實習就業機會，有助推動在地產業發展；優勝新能源致力鋰電池回收與國際市場人才交流，與大葉的永續理念高度契合，期盼結合企業實力與大學研發能量，共同邁向綠色未來。

優勝新能源董事長許景翔表示，優勝集團擁目前積極布局日本、羅馬尼亞、馬來西亞、印尼與越南市場，將與大葉合作培訓本國學生及國際學生成為專業人才，研發優勝集團的先進技術。

撼訊科技創辦人兼總經理陳劍威表示，AI與電子產品循環經濟是ESG的關鍵，撼訊集團積極布局全球，特別是印尼巴淡島經貿特區，期望能從校園端培養更多具備AI素養的科技人才。