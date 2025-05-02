快訊

北捷板南線驚傳「咬人」！莽男被撞暴走 勸架男遭反咬傷勢曝光

眼前發白倒地！子瑜閨蜜一氧化碳中毒送醫 最新病況曝光

提前感受死亡！文化大學學生辦棺材體驗展受歡迎 空總2度展出

中央社／ 台北2日電

死亡是人生必修課，文化大學5名準畢業生以此思考，能否在活著時就讓人提前感受死亡的重量，3月推出限時「棺材體驗」展，2天就吸引近500人，明天起將在空總2度展出。

5名學生為徐子軒、黃柏諺、袁筱喬、張淑美及陳家豪，他們是中國文化大學大眾傳播學系大四生，3月共同以「漫遊者」為名在台北藝術空間「濕地」開展，除以攝影作品呈現對生老病死的關注，也準備一口棺材放置展場，在社群平台上一度引起討論。

「漫遊者」團隊向中央社記者表示，棺材作為生命最終容器，只會在死亡時接觸，但他們希望打開那道禁忌之門，邀請觀眾親自走進其中，與自己好好對話。當躺進棺材、與外界隔絕的那一刻，會不自覺地開始思考：「人生中最重要的人是誰？還有什麼話沒來得及說？」

3月展出時僅有2天展期，但來了近500名觀眾，「漫遊者」團隊表示已超乎事前預期，最令他們動容的是有名女孩在體驗後靜靜流下眼淚，「她說，那一刻彷彿見到了自己生命中許多來不及告別的人，原來『結束』也可以是一種開始。」

「漫遊者」團隊表示，還有不少觀眾在離開後特地寫信給他們，說展演打開了他們心裡長久壓抑的情感，也有人說從那天起，他開始主動關心身邊的人。「我們從這些回饋中深深感受到，當藝術與生命議題真正連結時，那個震盪是可以直擊人心的。」

此次「棺材體驗」將於文化大學大眾傳播學系畢業展「觀景窗 ViewFinder」回歸，「漫遊者」團隊表示，此次體驗將比上次更為精煉，且像一場儀式。希望讓空間成為沉靜而深刻的場域，讓「活著」的人重新看見生命的重量。

「觀景窗ViewFinder」展明天10時起將在台灣當代文化實驗場圖書館展演空間2樓展出至4日晚上7時，相關資訊可參考其Instagram帳號（wanderers_o41）。

團隊 棺材

延伸閱讀

文化大學285人出征全大運 奧運拳后林郁婷回娘家助陣

觀景窗

觀景窗

山東女老師轉行賣棺材！曝「旺季」每個月銷歐4000套、有1項隱藏成本

相關新聞

為擴大招生誘因拚了 大葉大學與3企業簽署合作意向書

彰化縣大葉大學校長方文昌帶領團隊，今北上與三家企業簽署合作意向書，將共同推動AI、綠能、循環經濟、產學合作與國際人才培育...

眷村遇見婚禮美學 樹科大校友跨域文創新典範

高雄鳳山黃埔新村近期有一場別開生面沉浸式婚禮饗宴，樹德科技大學行銷管理系與室內設計系傑出校友王思婷、張詠智聯手策畫，攜旗...

「理組隨便念都百萬年薪」他納悶為何不讀？文組人訴真實心聲

同是社會新鮮人，理組的薪水一般多高於文組。一名網友在Dcard以「誰可以告訴我為什麼要讀文組」提問，明明理組薪水通常高於文組是共識，為何許多人考得到頂大文組，卻不願退一步去四中念理組，對此網友吐槽「人生不是只有唸書」。

國立「中字輩」不好嗎？她疑惑朋友選東吳、輔大 過來人曝：曾被震懾

台灣頂尖大學除了台、清、交、成、政最為知名，再來就是中南部的四中，一名女網友卻表示，有些朋友寧願留在台北念私立前段大學，也不願意就讀這些知名國立大學，明明國立大學校名好聽資源又好，不懂為什麼不少人放棄就讀。

全國唯一具有封裝測試特色 中山大學半導體聯合實驗室今啟用　

因應台積電進駐，國立中山大學5年投資8億元打造大南方60台研發設備，封測大廠日月光另再捐贈25台封裝、測試設備，是全國唯...

中央開放僑生投入客運業 桃園今開放預約報名受訓

勞動部3月27日預告修正「外國人從事就業服務法」，開放取得我國大專院校副學士以上學位的外國留學生、僑生與華裔學生可從事公...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。