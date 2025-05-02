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眷村遇見婚禮美學 樹科大校友跨域文創新典範

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄鳳山黃埔新村近期有一場別開生面沉浸式婚禮饗宴。記者郭韋綺／翻攝
高雄鳳山黃埔新村近期有一場別開生面沉浸式婚禮饗宴。記者郭韋綺／翻攝

高雄鳳山黃埔新村近期有一場別開生面沉浸式婚禮饗宴，樹德科技大學行銷管理系與室內設計系傑出校友王思婷、張詠智聯手策畫，攜旗下品牌舉辦融合了婚禮設計、文化創意與懷舊氛圍的宴會，為老舊眷村注入新生命，也再次喚起對眷村文化關注。

王思婷、張詠智共同創辦「報囍囉創意婚禮」深耕南台灣婚禮產業逾13年，今年全新推出興華居室以港式風格為主軸，重新詮釋眷村街屋空間，為新人打造結合住宿與情感記憶「嫁娶之家」，賦予婚禮更多溫度與延伸性。

這場饗宴邀請婚禮產業齊聚一堂，匯聚行銷系陳雅琪、羅詠茜、洪偉修，視傳系王竣立，應外系葉欣怡與休觀系方淨如多位校友，共同跨領域整合眷村文化、婚禮美學與港風民宿元素，展現跨產業融合成果，譜寫眷村文創新樂章。

現場更邀請榮獲米其林必比登推薦高雄餐廳「老新台菜」聯名推出創意輕烹料理，打造兼具視覺與味覺的五感體驗。樹德科技大學行銷系教授黃慶源表示，王思婷、張詠智將所學落實在實務，結合在地與創意將婚禮品牌化、文創化「這正是樹德教育理念的最佳實踐」。

4年前進駐黃埔新村推動「以住代護」，設立全台首座結合眷村景致與婚禮美學的創意空間「眷戀小囍室」，吸引年輕世代走入眷村，體驗結合在地文化與精緻儀式婚禮形式。

王思婷表示，這場婚禮饗宴不僅是品牌年度重要活動，更是一場溫柔卻堅定的文化行動，讓婚禮不再只是儀式，而是生活一部分，眷村不只是記憶的場域，更成為創意與情感交流平台。

高雄鳳山黃埔新村近期有一場別開生面沉浸式婚禮饗宴。記者郭韋綺／翻攝
高雄鳳山黃埔新村近期有一場別開生面沉浸式婚禮饗宴。記者郭韋綺／翻攝
高雄鳳山黃埔新村近期有一場別開生面沉浸式婚禮饗宴。記者郭韋綺／翻攝
高雄鳳山黃埔新村近期有一場別開生面沉浸式婚禮饗宴。記者郭韋綺／翻攝
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婚禮 眷村

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