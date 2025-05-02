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全國唯一具有封裝測試特色 中山大學半導體聯合實驗室今啟用　

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
因應台積電進駐，國立中山大學5年投資8億元打造大南方半導體聯合實驗室今啟用。記者郭韋綺／攝影
因應台積電進駐，國立中山大學5年投資8億元打造大南方半導體聯合實驗室今啟用。記者郭韋綺／攝影

因應台積電進駐，國立中山大學5年投資8億元打造大南方半導體聯合實驗室今揭牌啟用，分5年逐批採購60台研發設備，封測大廠日月光另再捐贈25台封裝、測試設備，是全國唯一具有先進封測及檢測特色實驗室，預計第一期10年計畫將培育超過1200名封測、製造、電子零組件、材料分析的碩博士人才投入半導體產業。

半導體及重點科技研究學院院長黃義佑指出，這處基地同時具備半導體製造、封測、電子零組件、材料及分析等特色的教學研究人培基地，將補足南台灣長期缺乏的大型實驗室資源，未來將積極與國研院半導體研究中心合作，提供產學研每年5000人次以上使用率，對於台灣相關產業持續領先國際及高雄的城市發展有長遠助益。

黃義佑表示，透過半導體學院合作企業資金挹注與國發基金補助，中山半導體學院投資3000萬元建立半導體聯合實驗室西灣基地，整合理工學院，爭取國科會半導體學院重點設備建置計畫補助，預計5年內斥資數億元建置約60台研發設備，其中17台重點設備單價將超過1000萬元。

黃義佑說，設立實驗室除符合台灣重點產業發展需求，也可有效解決學用落差，半導體聯合實驗室將以封測為核心特色，鏈結半導體製造、量測與材料分析為發展特色，建立3大教學研究技術平台，包括創新半導體元件製造與封裝技術平台、半導體元件特性量測與分析技術平台，以及次世代半導體與封裝複合材料之分析與量測技術平台。

聯合實驗室設置7個對應特色實驗室，分別是創新半導體元件製造實驗室、先進半導體封裝實驗室、精密電子零組件實驗室、半導體元件特性量測實驗室、快速非破壞性分析檢測儀器實驗室、高解析破壞性分析檢測儀器實驗室，以及矽光子積體電路製程與檢測分析實驗室，整合產官學研資源強化台灣半導體在全球領先量能。

高市副市長羅達生表示，中山半導體及重點科技研究學院是新竹以南僅有的兩個半導體學院其中之一，自2022年8月成立至今，已招收369名碩士班學生，與日月光、華泰、穎威、國巨、台虹、雷科、興勤、台郡、鈦昇以及台積電等在地半導體封測、電子零組件及晶圓製造國際大廠深度合作，共同培育產業發展所需高科技人才，第一期10年計畫可培育超過1200名碩博士加入台灣重點產業國家隊。

日月光行政資源中心副總經理李叔霞表示，將逐年捐贈封裝與測試設備，這處基地成為全國唯一具規模半導體封測實驗室，未來進一步串聯半導體製造、材料分析及被動元件等相關實驗室，培育人才永續產業競爭力。

中山大學半導體聯合實驗室預計採購60台研發設備，日月光另捐贈25台封裝、測試設備，是全國唯一具有先進封測及檢測特色實驗室。記者郭韋綺／攝影
中山大學半導體聯合實驗室預計採購60台研發設備，日月光另捐贈25台封裝、測試設備，是全國唯一具有先進封測及檢測特色實驗室。記者郭韋綺／攝影
左起中山大學工學院院長郭紹偉、半導體及重點科技研究學院院長黃義佑、日月光行政資源中心副總經理李叔霞、處長黃文彬、中山大學先進半導體封測研究所所長蔡潤波，今出席半導體聯合實驗室揭牌典禮。記者郭韋綺／攝影
左起中山大學工學院院長郭紹偉、半導體及重點科技研究學院院長黃義佑、日月光行政資源中心副總經理李叔霞、處長黃文彬、中山大學先進半導體封測研究所所長蔡潤波，今出席半導體聯合實驗室揭牌典禮。記者郭韋綺／攝影
中山大學半導體聯合實驗室設有無塵室實驗室。記者郭韋綺／攝影
中山大學半導體聯合實驗室設有無塵室實驗室。記者郭韋綺／攝影
國立中山大學5年投資8億元打造大南方半導體聯合實驗室今揭牌啟用。記者郭韋綺／攝影
國立中山大學5年投資8億元打造大南方半導體聯合實驗室今揭牌啟用。記者郭韋綺／攝影
國立中山大學5年投資8億元打造大南方半導體聯合實驗室今舉行揭牌儀式。記者郭韋綺／攝影
國立中山大學5年投資8億元打造大南方半導體聯合實驗室今舉行揭牌儀式。記者郭韋綺／攝影

半導體 台積電 材料

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