快訊

擁2259個少年性影像…黃子佼親自出庭調解 和解人數累計10人

感人畫面！母抱3歲癲癇愛女跪路旁 白沙屯媽祖鑾轎停下腳步

不只罷綠…台中罷藍連署案也涉不法 中檢辦5案搜8處、帶10多人

聽新聞
0:00 / 0:00

「理組隨便念都百萬年薪」他納悶為何不讀？文組人訴真實心聲

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友納悶為何許多人寧可選起新低的文組而非理組。 示意圖／ingimage
一名網友納悶為何許多人寧可選起新低的文組而非理組。 示意圖／ingimage

同是社會新鮮人，理組的薪水一般多高於文組。一名網友在Dcard以「誰可以告訴我為什麼要讀文組」提問，明明理組薪水普遍高於文組是共識，為何許多人考得到頂大文組，卻不願退一步去四中念理組？

原PO說「眾所周知讀文組的一半畢業後只能領基本薪資」，表示能考上公務員的就算是頂層文組，至於外商職缺等「只能說是上輩子有燒高香才能有的機遇」。反觀理組熱門科系，如資工、電機、機械等，再爛的學校出去也是一堆公司搶著要，更別說頂大四中畢業，完全可以直接進科技業，薪水百萬起跳。

他認為百萬薪水是幾乎八成的文組到退休才能達到的目標，所以他很好奇，如果有能力考上頂大文組，為何不去四中理組？或是能上四中文組為何不去地方理組？不禁納悶：「那些讀文組的是什麼心態？沒遠見？讀興趣？還是家裡有礦？」

有網友透露讀文組的理由，「本來就有錢啊，不知道為什麼常常看到好多人在替社會組擔心」、「人生只為了錢而活很無聊耶，當然學自己有興趣的，就算現在低薪我也甘願」、「願意抱持高度競爭，做最突出的前幾名，選文組也未嘗不可」。有人則認為每個人擅長的領域不同，「講得好像每個人都有選擇權一樣，你要先確定每個人都有辦法讀理組欸」、「要是有那個腦袋我也想選理組啊！現在這個世道誰想選文組自討苦吃」。

也有網友指出文組存在的必要，「大家都知道文組不好，但說白了沒人讀文組這個社會要怎麼運作」。

文組 薪水

延伸閱讀

她列三經歷嘆「Z世代超沒素質」…網共鳴推測原因

他問「在自家社區當保全」可行嗎？ 網搖頭：有條件

阿嬤誤認念「農業學校」 他無奈公開校名網笑翻

大學同學婚禮卻坐高中桌…她無奈放鳥 網共鳴：不能接受

相關新聞

「理組隨便念都百萬年薪」他納悶為何不讀？文組人訴真實心聲

同是社會新鮮人，理組的薪水一般多高於文組。一名網友在Dcard以「誰可以告訴我為什麼要讀文組」提問，明明理組薪水通常高於文組是共識，為何許多人考得到頂大文組，卻不願退一步去四中念理組，對此網友吐槽「人生不是只有唸書」。

國立「中字輩」不好嗎？她疑惑朋友選東吳、輔大 過來人曝：曾被震懾

台灣頂尖大學除了台、清、交、成、政最為知名，再來就是中南部的四中，一名女網友卻表示，有些朋友寧願留在台北念私立前段大學，也不願意就讀這些知名國立大學，明明國立大學校名好聽資源又好，不懂為什麼不少人放棄就讀。

全國唯一具有封裝測試特色 中山大學半導體聯合實驗室今啟用　

因應台積電進駐，國立中山大學5年投資8億元打造大南方60台研發設備，封測大廠日月光另再捐贈25台封裝、測試設備，是全國唯...

中央開放僑生投入客運業 桃園今開放預約報名受訓

勞動部3月27日預告修正「外國人從事就業服務法」，開放取得我國大專院校副學士以上學位的外國留學生、僑生與華裔學生可從事公...

博班招生／高階教育新趨勢浮現 台大報考人數創4年新高

過去因畢業後就業出路等因素，連頂大部分博士班招生情況也不佳。不過，台大114學年報名人數創4年新高，清大近3年報名人數成長達四成，成大也有成長。為何頂大博班招生回溫？高階教育將可望掀新頁？

台南建城300年…成大用竹子「築城」 人文歷史與當代創作對話

今年台南建城 300 年，成大師生在小東門城垣遺址前，以課程學習方式建築教學及工藝實作，創築出臨時性特色場域「藝術竹城」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。