「理組隨便念都百萬年薪」他納悶為何不讀？文組人訴真實心聲

同是社會新鮮人，理組的薪水一般多高於文組。一名網友在Dcard以「誰可以告訴我為什麼要讀文組」提問，明明理組薪水普遍高於文組是共識，為何許多人考得到頂大文組，卻不願退一步去四中念理組？

原PO說「眾所周知讀文組的一半畢業後只能領基本薪資」，表示能考上公務員的就算是頂層文組，至於外商職缺等「只能說是上輩子有燒高香才能有的機遇」。反觀理組熱門科系，如資工、電機、機械等，再爛的學校出去也是一堆公司搶著要，更別說頂大四中畢業，完全可以直接進科技業，薪水百萬起跳。

他認為百萬薪水是幾乎八成的文組到退休才能達到的目標，所以他很好奇，如果有能力考上頂大文組，為何不去四中理組？或是能上四中文組為何不去地方理組？不禁納悶：「那些讀文組的是什麼心態？沒遠見？讀興趣？還是家裡有礦？」

有網友透露讀文組的理由，「本來就有錢啊，不知道為什麼常常看到好多人在替社會組擔心」、「人生只為了錢而活很無聊耶，當然學自己有興趣的，就算現在低薪我也甘願」、「願意抱持高度競爭，做最突出的前幾名，選文組也未嘗不可」。有人則認為每個人擅長的領域不同，「講得好像每個人都有選擇權一樣，你要先確定每個人都有辦法讀理組欸」、「要是有那個腦袋我也想選理組啊！現在這個世道誰想選文組自討苦吃」。

也有網友指出文組存在的必要，「大家都知道文組不好，但說白了沒人讀文組這個社會要怎麼運作」。