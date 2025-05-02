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國立「中字輩」不好嗎？她疑惑朋友選東吳、輔大 過來人曝：曾被震懾

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友納悶為何許多人放棄中字輩選擇私立大學。 示意圖／ingimage
一名女網友納悶為何許多人放棄中字輩選擇私立大學。 示意圖／ingimage

台灣頂尖大學除了台、清、交、成、政最為知名，再來就是中南部的四中。一名女網友在Dcard表示，有些朋友寧願留在台北念私立前段大學，也不願意南下就讀這些資源好的知名國立大學，讓她難以理解。

原PO表示有幾個朋友在申請大學時可以填上中南部「中字輩」，但他們卻都選擇去東吳、輔仁這些私立前段大學。對此她感到納悶，認為這個選擇「滿特別的」，因為一般來說，大家普遍會認為國立大學的資源與學費比較有優勢。

貼文下方有網友解釋，「當年放棄中正法律念東吳法律，因為我是桃園人，不想去南部念書」、「北部人，棄中正會來東吳會，單純不想離家太遠」、「看科系吧，我念法律也是東輔不要中字」、「純文科系滿多放棄中正去彰師、高師或是北部留輔仁東吳的」、「很多家長會強迫小孩只能選台北」、「沒有台清交成，就選離家近私立」。

也有人為東吳、輔大發聲，「很不喜歡被叫學店，輔大的熱門科系分數不低欸」、「上次去東吳還被那驚人的讀書風氣震懾到」、「東吳輔仁又不是所有系一定都比國立差」、「東吳輔仁很多系很好欸，台北人又負擔得起的話為什麼要選中字輩」、「我覺得東吳讀書風氣很不錯」、「選了東吳校系未來的職涯發展好很多」。

東吳大學 科系 職涯發展 輔仁大學 頂大

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台灣頂尖大學除了台、清、交、成、政最為知名，再來就是中南部的四中，一名女網友卻表示，有些朋友寧願留在台北念私立前段大學，也不願意就讀這些知名國立大學，明明國立大學校名好聽資源又好，不懂為什麼不少人放棄就讀。

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