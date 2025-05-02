中央開放僑生投入客運業 桃園今開放預約報名受訓

勞動部3月27日預告修正「外國人從事就業服務法」，開放取得我國大專院校副學士以上學位的外國留學生、僑生與華裔學生可從事公車客運行業。桃園目前公車司機上缺百餘名，市府正規畫僑生從事公車駕駛招募與培訓機制，為縮短補足人力期程，今起即受理報名。

桃園市長張善政表示，桃園是多元文化匯聚的城市，也有全國最多的僑外生。此次法規修正提供了新的契機，樂見學生在學業結束後，留在桃園為城市運輸系統出力，市府也會提供友善就業環境，讓人才在桃園找到發展舞台。

市府統計，截至今年2月底，桃園大專院校僑外生人數達1萬1695名，大四僑生有693名，約21%，有望成為職場人力。交通局優先鎖定已持有小客車駕照滿2年、畢業前可取得華語文能力檢定「基礎級」資格的大四僑生為招募對象，經客運業者面試錄取後，隨即參與目前正在推動「受訓即就業培訓」計畫。

交通局長張新福指出，全國面臨駕駛人力不足的挑戰，這次法規修正是解方之一，修法內容對僑外生擔任大客車駕駛薪資設定不得低於5萬元的條件，具備高度吸引力。為協助僑生順利銜接職場，交通局也與勞動局、社會局、婦幼發展局等跨機關合作，設計為期3周職前短期補習專班，課程涵蓋生活法律、道路交通法規、勞動權益、實用華語、交通安全與事故應變、客運見習實作等，並提供受訓生活津貼，使僑生一旦考取職業大客車駕照，即可無縫投入公車營運行列。

另外，為減輕公車司機壓力，市府也要求市區客運業者除依法投保強制險、乘客責任險及第三人責任險，須進一步加保超額保險，提高駕駛人的必要保障。