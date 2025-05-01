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北藝大展淡水河生態拾彩 以藝術詮釋原生植物色彩

中央社／ 台北1日電

以藝術角度重新閱讀植物，國立台北藝術大學與SDG集團、明緯公益基金會合作「SDG永續巡迴展–淡水河生態拾彩」展，透過近50件作品，重新詮釋淡水河流域的台灣原生植物色彩。

展覽今天由北藝大校長陳愷璜、SDG集團創辦人林國棟、北藝大副校長劉蕙苓、明緯公益基金會永續長王憲政等人揭開序幕。展覽探討色彩與環境的關係，並藉由當季植物萃取色彩，紀錄大自然之美。

策展人黃華真表示，「SDG永續巡迴展–淡水河生態拾彩」不僅是對淡水河流域的關懷，也是一次關於學習、合作與珍惜自然資源的展覽，以顏色作為對地方關懷的描述與再認識。

作品色彩取樣植物有構樹、血桐、小葉桑，或是杜鵑、石斑木、茶花、假蹄蓋蕨、酢漿草、大花咸豐草等，除單件紙幅作品外，也包含手工書寫生作品，以及特別為展場挑高超過8公尺空間設計的巨幅掛軸畫布。

林國棟從小在江子翠長大，家旁清澈的淡水河是他難忘回憶，因此長期關懷淡水河治理，他認為，淡水河若乾淨了，自然生態恢復了，台灣也更有希望。

陳愷璜則強調，藝術與永續的結合是一條充滿無限可能的道路，透過展覽的呈現，學術界、藝術界與企業共同攜手，展現如何履行環境與社會責任，將理念轉化為具體行動。

「SDG永續巡迴展-淡水河生態拾彩」今天起於國立台北藝術大學科技藝術館3樓展出至5月31日。

公益 永續 淡水河

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