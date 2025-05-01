台南建城300年…成大用竹子「築城」 人文歷史與當代創作對話
今年台南建城 300 年，成大師生在小東門城垣遺址前，以課程學習方式建築教學及工藝實作，創築出臨時性特色場域「藝術竹城」舞台，今天揭幕。希望藉此喚起學生、市民、旅人理解府城空間紋理的歷史變遷，除做為辦活動的共享空間，也促進校園與城市的文化交流。
成大副校長陳玉女、人文社會中心楊政達主任、文學院院長高實玫、建築系顏嘉慶、歷史系陳文松等老師及學生參加「藝術竹城」揭幕活動，與「踏溯台南」課程多次合作的台灣府城隍廟主委郭榮哲等廟方人員也共襄盛舉。開幕式上，老師馬薇茜帶領藝研所暨戲劇學程碩士生袁丞揚、蔡為奐、盧思羽示範扯鈴及展示戲曲身段，傳統戲曲課程學生台文系陳宥緯擔任主持，藉此示範竹城舞台的多樣使用。
陳玉女說，成大校園裡有清朝、日治、民國等時期的元素，許多師生會從小西門出入校園，從而體會到先民入城、出城的感覺，這是歷史與現代的結合。學校透過課程，讓學生從文獻理解到手作落實，體認到歷史與城市發展的密切關系，「藝術竹城」舞台是一個完美的轉譯。
楊政達表示，今年是府城建城 300 年，成大透過「藝術竹城」方式與城市文化相呼應，結合了許多課程以及老師的力量。
建築系學生翁宇誠也分享，大家一刀刀削切竹子，學著利用水泥灌打基礎，才懂得先民建城花費的心力與技術，課程讓同學們獲得了集體的榮耀與成就感。
成大全校性通識課程踏溯台南「成大人之道」及建築系實作課程，今年以「府城建城 300 年」為契機，在小東門城垣遺址歷史場域，構築一座以木、竹為材料，6 公尺寬、3 公尺高的「藝術竹城」舞台，呼應「府城 300」。
建築系老師王逸璇、葉玉祥、顏嘉慶、黃恩宇開設「築竹城─府城 300 校園舞臺構築計畫工作營」，在春假期間搭建出舞台木結構，再由歷史系陳文松、台文系曾薰慧、資工系楊中平、文學院陳志昌老師開設「築竹城─府城 300 校園舞台竹編工藝實作」，上月完成竹編織學習及施作。
成大表示，雍正年間第一代府城為木構圍城，第二代城垣後以刺竹構築，反映先民因地制宜、使用自然資源的工程智慧。隨著時代變遷，原初的木竹城風貌已難以尋覓，但可以將木竹材料作為課程的藝術創作元素。
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