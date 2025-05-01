快訊

暗示參選總統？南韓代理總統韓悳洙請辭：將承擔更重大的責任

律師看貴婦奈奈逃亡後返台 指「她」從通緝起已在坐牢

柯建銘斷杖砸人 徐巧芯告發傷害出庭作證：未道歉就沒有和解可能性

聽新聞
0:00 / 0:00

台南建城300年…成大用竹子「築城」 人文歷史與當代創作對話

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
成大師生呼應台南建城300年，創築出臨時性特色場域「藝術竹城」舞台，今天揭幕。圖／成大提供
成大師生呼應台南建城300年，創築出臨時性特色場域「藝術竹城」舞台，今天揭幕。圖／成大提供

今年台南建城 300 年，成大師生在小東門城垣遺址前，以課程學習方式建築教學及工藝實作，創築出臨時性特色場域「藝術竹城」舞台，今天揭幕。希望藉此喚起學生、市民、旅人理解府城空間紋理的歷史變遷，除做為辦活動的共享空間，也促進校園與城市的文化交流。

成大副校長陳玉女、人文社會中心楊政達主任、文學院院長高實玫、建築系顏嘉慶、歷史系陳文松等老師及學生參加「藝術竹城」揭幕活動，與「踏溯台南」課程多次合作的台灣府城隍廟主委郭榮哲等廟方人員也共襄盛舉。開幕式上，老師馬薇茜帶領藝研所暨戲劇學程碩士生袁丞揚、蔡為奐、盧思羽示範扯鈴及展示戲曲身段，傳統戲曲課程學生台文系陳宥緯擔任主持，藉此示範竹城舞台的多樣使用。

陳玉女說，成大校園裡有清朝、日治、民國等時期的元素，許多師生會從小西門出入校園，從而體會到先民入城、出城的感覺，這是歷史與現代的結合。學校透過課程，讓學生從文獻理解到手作落實，體認到歷史與城市發展的密切關系，「藝術竹城」舞台是一個完美的轉譯。

楊政達表示，今年是府城建城 300 年，成大透過「藝術竹城」方式與城市文化相呼應，結合了許多課程以及老師的力量。

建築系學生翁宇誠也分享，大家一刀刀削切竹子，學著利用水泥灌打基礎，才懂得先民建城花費的心力與技術，課程讓同學們獲得了集體的榮耀與成就感。

成大全校性通識課程踏溯台南「成大人之道」及建築系實作課程，今年以「府城建城 300 年」為契機，在小東門城垣遺址歷史場域，構築一座以木、竹為材料，6 公尺寬、3 公尺高的「藝術竹城」舞台，呼應「府城 300」。

建築系老師王逸璇、葉玉祥、顏嘉慶、黃恩宇開設「築竹城─府城 300 校園舞臺構築計畫工作營」，在春假期間搭建出舞台木結構，再由歷史系陳文松、台文系曾薰慧、資工系楊中平、文學院陳志昌老師開設「築竹城─府城 300 校園舞台竹編工藝實作」，上月完成竹編織學習及施作。

成大表示，雍正年間第一代府城為木構圍城，第二代城垣後以刺竹構築，反映先民因地制宜、使用自然資源的工程智慧。隨著時代變遷，原初的木竹城風貌已難以尋覓，但可以將木竹材料作為課程的藝術創作元素。

成大師生呼應台南建城300年，創築出臨時性特色場域「藝術竹城」舞台，今天揭幕。圖／成大提供
成大師生呼應台南建城300年，創築出臨時性特色場域「藝術竹城」舞台，今天揭幕。圖／成大提供

成大 校園 舞台

延伸閱讀

台南建城300年「府城隍巡城祭」揭序幕 3日遶境經4大城門

先去殼再發酵咖啡 成大團隊發表「生豆機能性發酵技術」

台灣府城建城300年 城垣節重啟睽違19年巡城祭

台南400變建城300？倒退「100年」文化局長這麼說

相關新聞

小鮮肉做公益 台師大體育系推出限量男女孩桌曆

國立台灣師範大學體育與運動科學系集結20名體育系學生，推出2026年度限量《運動男孩女孩桌曆》，呈現運動員的力與美，企畫...

台南建城300年…成大用竹子「築城」 人文歷史與當代創作對話

今年台南建城 300 年，成大師生在小東門城垣遺址前，以課程學習方式建築教學及工藝實作，創築出臨時性特色場域「藝術竹城」...

靠家人就能讀醫學系？她不滿僑生室友直呼「命很賤」 網見貼文：種族歧視

以偏概全？一位醫大生發文抱怨，自己對校內的僑生觀感不佳，尤其是同宿舍的緬甸籍室友，原PO不只對她的生活習慣感到不滿，更看不慣她憑藉僑生身分，不用參與台灣升學考即能就讀醫學系，直呼…

2金1銀 臺南聖誕樹設計獲美國繆思大獎肯定

臺南市政府觀光旅遊局與國立高雄科技大學攜手合作，去年以「未來．新希望」為主題，於河樂廣場西側及新營文化中心打造兩棵特色聖誕樹。今年這兩座聖誕樹再次榮獲國際繆思設計大獎（Muse Design Awar

大學與中壢觀光夜市合作 將剩食廢油製作成天然清潔劑

萬能科技大學餐飲管理系攜手中壢觀光夜市，啟動「夜市YES—中壢觀光夜市低碳永續教育與實踐計畫」，與夜市攤商合作，將日常備...

嘉大師生體驗在地產業與人文風情 食農教育從東石蚵出發

嘉義大學生物資源學系助理教授張素菁開設「嘉義巡禮」的微學分課程，專注於食農教育，從東石蚵出發。課程旨在培養學生的通識素養...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。