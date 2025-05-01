小鮮肉做公益 台師大體育系推出限量男女孩桌曆

國立台灣師範大學體育與運動科學系集結20名體育系學生，推出2026年度限量《運動男孩女孩桌曆》，呈現運動員的力與美，企畫分為「動態視界」男孩系列與「運動無界」女孩系列兩大主題，桌曆販售所得將公益捐贈，運用於推廣運動活動。

台師大體育與運動科學系學會會長劉昊昊表示，希望透過桌曆，傳達運動員的青春熱血以及永不放棄的的精神。近幾年，台灣選手在各種國際運動賽事表現亮眼，也讓國人更關注體育專業，桌曆不僅是對體育發展的紀錄，也希望透過影像傳達「運動無需多言，看見他們，你就會懂」的理念。

劉昊昊說，桌曆加入更多美學的視角，試圖拆解過去運動的刻板印象，重新賦予「身體」作為風格載體的可能性，運動不是單一的剛強，也可以是優雅、冷靜、性感與自由。

該桌曆企畫分為「動態視界」男孩系列與「運動無界」女孩系列兩大主題。男孩系列「動態視界」（The Portrait of Motion）精選各自代表一項運動專長的8名男性運動員，側重運動員沉穩自信的凝視與內斂風采。

女孩系列「運動無界」（The Rhythm of the Seasons）則取景於大自然，邀請12名女性運動員，代表12項不同運動，展現「女力綻放，踏上四季運動之旅」的主題，傳達女性運動員自由、真實、堅韌的特質。