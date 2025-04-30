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國際芳療保健技藝競賽 大葉大學藥保系奪雙料冠軍

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
大葉大學藥保系許文光老師(左二)帶領學生挑戰艾柏盃，拿下4獎項。圖／大葉大學提供
大葉大學藥保系許文光老師(左二)帶領學生挑戰艾柏盃，拿下4獎項。圖／大葉大學提供

大葉大學藥用植物與食品保健學系助理教授許文光指導學生挑戰「艾柏盃國際芳療美業保健技藝競賽」，抱回4個獎項，碩士生林玉芳勇奪香氣鑑定競賽、單根式睫毛美睫嫁接競賽雙料冠軍，大三生彭尹玟調出可舒緩胃食道逆流的複方精油拿下「精油配方設計競賽」季軍。

藥保系助理教授許文光表示，芳香療法現今廣泛應用在健康照護，透過競賽可提升學生專業技能與視野，中華芳香精油美容保健協會舉辦的「國際健康芳療保健技藝競賽暨學術發表會」包含來自台灣、中國、馬來西亞、菲律賓等地超過450位參賽者，是台灣目前最大型的芳療賽事，大葉大學此次除了林玉芳、彭尹玟得獎，大三生粘怡涵也榮獲「單根式睫毛美睫嫁接競賽」季軍。

林玉芳表示，香氣鑑定比賽需要辨別30種精油氣味，去年她第一次參賽，反覆練習記憶精油進入鼻腔後的味道與感覺，但比賽時有兩種精油沒把握，僅獲得亞軍，今年再接再厲，終於成功奪冠。讀藥保系可學到美容保健營養多方面知識技術，參加比賽可以拓展視野，得到新的啟發，因此今年她也報名了以前沒接觸過的美睫項目。

彭尹玟說，現代人生活壓力大，她針對胃食道逆流問題設計了舒緩精油，選用薰衣草、歐薄荷、山雞椒精油搭配，可以幫助大家好好放鬆，精油調配最困難的是要考慮混合後的氣味是否協調，也要考慮藥用植物本身的特性是否相斥，在老師的指導下，反覆調整才完成作品。

許文光說，香氣鑑定競賽選手透過高強度訓練與實作經驗，掌握不同精油特徵，精油配方設計競賽選手則透過閱讀資料與不斷嘗試，才能找出最適合的舒緩配方；學生也首次挑戰美睫項目，並由從事美容工作的碩士班學姐郭秝翔指導，於短時間內快速提升技巧，經過一個月內密集訓練，提高手部穩定度，拿到好成績。

大葉大學藥保系碩士生林玉芳在艾柏盃抱回雙冠軍。圖／大葉大學提供
大葉大學藥保系碩士生林玉芳在艾柏盃抱回雙冠軍。圖／大葉大學提供

馬來西亞

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