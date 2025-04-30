靠家人就能讀醫學系？她不滿僑生室友直呼「命很賤」 網見貼文：種族歧視

以偏概全？一位醫大生發文抱怨，自己對校內的僑生觀感不佳，尤其是同宿舍的緬甸籍室友，原PO不只對她的生活習慣感到不滿，更看不慣她憑藉僑生身分，不用參與台灣升學考即能就讀醫學系，直呼「看緬甸室友讀醫學系覺得自己命很賤」。貼文發布後，也引起網友討論。

「我讀某醫大，這間學校的僑生福利超級好，好到台灣學生像次等公民。」一位網友近日在Dcard發文，表示學校提供給僑生的資源相當優渥，並推測或許是學校有保障僑生的住宿資格，所以在校內遇到他們的比例特別高，「到處都是東南亞、中東面孔，宿舍公共交流空間一半以上的時間都被他們佔據，走廊聽到的異國語言比中文還多，觀感很差⋯⋯」。

不過最讓原PO難以忍受的，是和一名緬甸籍僑生共用宿舍所帶來的困擾，「她上完廁所不洗手、三天洗一次澡、常煮很難聞的緬甸菜、講電話看影片不戴耳機⋯⋯。」除了生活習慣不同，她也對緬甸室友的就學背景表達疑惑，原PO指出，室友就讀醫學系，但她「沒考台灣升學考（聽說緬甸也沒有統一的升學考）、沒有從台灣移民去緬甸的家人，這樣就能讀台灣醫學系會不會太扯了啊？搞得好像台灣那些拼死拼活擠醫學系的學生都是小丑。」

原PO進一步補充，室友「幾乎沒在讀書」，「每天在宿舍就是看影片、講電話，很多課也根本沒去上，這種讀書狀況就算是天才也考不上台灣醫學系好嗎？」她更對醫師的專業與衛生觀感表示擔憂：「還有這種衛生習慣，以後在台灣當醫生有人敢看嗎？」

貼文曝光後，有部分網友認同原PO，「僑生有時候的確給人觀感不好」、「雖然說出來可能被炮，但僑除了一些真的很屌的，甚至比台灣的都還強不少，其他一堆僑根本不懂為什麼他們能上這個系」、「厲害的僑生根本不會來台灣，看一堆靠加分來台灣的僑生就覺得很爛」。

但大部分網友皆對她的態度感到不解，喊話原PO不要以偏概全，「那種單一個案就對某一族群的人貼上負面標籤，基本上就是種族歧視」、「我認識台大醫的僑生學妹拿書卷喔！主要還是個人問題」、「理性討論而非延伸到種族，這樣跟留學生在國外被歧視的感覺很像」、「緬甸怎麼可能沒有統一的升學考，我那一屆全國可以上大學的升學率才34%，緬甸的醫學也是當地的第一志願，超級難考」、「我遇到的僑生都很認真人也很好，甚至很多成績比一般生好，聽說還有別屆拿過書卷，很明顯自己嫉妒心作祟就想一杆子打翻一條船啦。啊我相信考得上醫學系的根本不會在乎別人怎麼進來的，反正我是不在乎」。

對於僑生來台就讀大學的制度，也有人親自說明，其實並非是他們「搶走名額」。一位僑生在留言分享自身經歷，表示高中畢業的僑生來到台灣後，需要先統一到先修班上一到兩年的台灣高中課程，再和全台灣的僑生競爭，包括香港，馬來西亞，緬甸，印尼，日本等等，之後學測排下來的排名越靠前的人就可以優先選擇學校和科系。

該僑生也指出，大部分的大學為了國際化發展，通常會開放一部分科系的名額給僑生，但並非所有科系任意挑選，而且每個科系只開放1到5人左右，醫學牙醫之類只開放1、2名額，其他系相對寬鬆3至5人，若是學測成績排名第一，就可以第一個選擇有對僑生開放的大學和系所，之後第二名選擇，以此類推。