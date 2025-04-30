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2金1銀 臺南聖誕樹設計獲美國繆思大獎肯定

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片取自臺南市政府
照片取自臺南市政府

臺南市政府觀光旅遊局與國立高雄科技大學攜手合作，去年以「未來．新希望」為主題，於河樂廣場西側及新營文化中心打造兩棵特色聖誕樹。今年這兩座聖誕樹再次榮獲國際繆思設計大獎（Muse Design Awards）2金1銀的肯定，並於29日南市政會議中進行獻獎。這是臺南市連續第3年獲得該項殊榮，不僅展現市府團隊的創意與努力，更讓「臺南之光」再度閃耀國際舞台。

黃偉哲市長表示，感謝競賽獎項主辦單位的肯定，以及高雄科技大學黃雅玲教授，帶領高雄科技大學及雲林科技大學團隊，今年以「未來．新希望」為主題，營造出獨一無二的臺南聖誕燈節，也透過主題聖誕樹設計，傳達出不同的城市視野，獲得概念設計：展覽與活動類金獎、燈光照明類金獎及旅遊類銀獎，共2金1銀的殊榮，未來市府也將持續攜手專業團隊，打造更具創意與感動人心的聖誕樹設計，讓臺南的節慶魅力年年升級，持續在國際舞台上綻放光芒。

臺南市政府觀光旅遊局林國華局長表示，市府團隊執行多年的聖誕布置，每年都別出心裁的構思如何營造一個優美的聖誕節。去年聖誕樹以「未來．新希望」為核心主題，河樂廣場聖誕樹名為「勇氣之樹」，象徵著未來的勇氣與信心，寓意著不僅是歷史的承接，更是未來勇敢面對一切挑戰的象徵。新營文化中心聖誕樹使用象徵祝福和希望的元素，如天使、光環的剪影等，一起來傳達祝福和對未來的美好期望。在歲末寒冬中，我們期望以燈光與藝術妝點城市，讓祝福悄然流轉，讓人們在臺南的璀璨燈景裡，感受到滿滿的溫暖與節慶魅力。

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聖誕樹 臺南

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