大學與中壢觀光夜市合作 將剩食廢油製作成天然清潔劑
萬能科技大學餐飲管理系攜手中壢觀光夜市，啟動「夜市YES—中壢觀光夜市低碳永續教育與實踐計畫」，與夜市攤商合作，將日常備料過程中未用完、原本可能遭丟棄的蔬果、廢食用油，透過環保酵素技術，轉化為天然清潔劑，應用於夜市公共區域與餐飲器具清潔中，不僅減少食材浪費，也提升環境衛生與消費體驗。
夜市剩食也能搖身一變成環保清潔用品記者會今舉行，萬能科技大學餐飲管理系攜手中壢觀光夜市，結合教育部大學社會責任實踐計畫（USR），推動夜市低碳飲食教育與剩食再利用行動，今活動現場擺滿萬能科大餐飲系老師設計「永續創意餐點」作為現場自助餐，食材選用來源以環保、在地、低碳為原則，傳達「惜食」與「綠色料理」的精神，讓來賓從視覺、味覺到理念都能感受到永續的價值。將賣相不佳的、看似無用的菜葉邊角料熬煮成美味佳餚，每一道料理都可說是化腐朽為神奇。
萬能科技大學校長莊暢表示，USR計畫的核心精神是讓學生從社會中學習、在實踐中成長。透過夜市這個最貼近民眾的生活場域，學生有機會將專業知識轉化為實際貢獻。希望學生了解，即使是一塊蔬菜皮、一顆快壞掉的果實，也能透過創意再生、發揮價值，這就是永續精神。
餐飲系主任廖成文指出，此次計畫不只是廚藝的展現，更是「食農教育」與「環境關懷」的實踐。學生除了做創意餐點製作，還參與剩食酵素的製程與實驗，「過程中學習到的不只是技能，而是對環境與社區的責任。」其中，參與活動的學生在課後也分享了自身體會。有學生表示，以前覺得剩下的菜葉沒用，但現在知道這些東西可以拿來做清潔酵素，幫助夜市更乾淨、減少化學污染，感覺自己也做了一件對地球有意義的事。
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