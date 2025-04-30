嘉大師生體驗在地產業與人文風情 食農教育從東石蚵出發

嘉義大學生物資源學系助理教授張素菁開設「嘉義巡禮」的微學分課程，專注於食農教育，從東石蚵出發。課程旨在培養學生的通識素養，並結合在地人文關懷，透過高教深耕計畫A主軸的創新教學精進補助，帶領學生走出教室，深入了解嘉義縣東石鄉白水湖地區的養蚵產業。

嘉義巡禮之「食農教育-從東石蚵出發」帶領學生走出教室親自體驗當地的蚵養殖過程，並透過與養殖戶的交流，了解蚵的生長周期及其對地方經濟的重要性。此外，活動還將帶領大家探索嘉義的人文風情，感受這片土地的獨特魅力。這不僅是一場美食之旅，更是一堂關於食物來源與環境保護的課程，讓參加者能夠更深刻地認識到食農教育的重要性。

在活動中，由在地蚵農帶領嘉大學生參觀蚵田，並介紹牡蠣養殖相關知識，再讓學生親身感受蚵農的日常生活，進行剝蚵、打洞、串蚵及操作竹筏等作業，最後蚵農將學生們現剝好的牡蠣烹煮成美味佳餚，讓學生用舌尖享受辛勞後的鮮甜好滋味。隨後來到當地著名的布袋觀光魚市，觀察市場運作及當地漁產品銷售情況，整體課程最後，再由張素菁引導學生進行反思，思考人類社會、生態環境與生產活動之間的密切關係。