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鴻佰矽格等近百家企業聚中華大學徵才 月薪上看6.5萬元

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
中華大學舉辦「校園徵才博覽會」，共有90家企業與公部門參與，釋出超過3000個職缺。圖／中華大學提供
中華大學舉辦「校園徵才博覽會」，共有90家企業與公部門參與，釋出超過3000個職缺。圖／中華大學提供

中華大學昨舉辦「校園徵才博覽會」，共有90家企業與公部門參與，釋出超過3000個職缺。中華大學指出，因校區比鄰竹科，包括鴻佰科技、矽格聯測，以及感測半導體元件大廠台亞等近30家竹科大廠到校徵才，最高月薪上看6.5萬元， 現場人潮滿滿，其中又以科技、營建產業職缺詢問度最高。

中華大學校長劉維琪表示，今年已是第12年舉辦校園徵才博覽會，每年媒合率都很高。其中，有多家廠商祭出高薪徵才，比如科技業台亞開出6.5萬元月薪；連鎖餐飲業祭出4.7萬元至5萬元月薪；營造業則是起薪5.6萬元，吸引許多學子前來了解。

特別的是，校方今年還設置「外籍人士媒合專區」，只要攤位看板上有個地球村的圖示，都歡迎外籍生面試就業。現場更安排專業職涯諮詢師，提供一對一就業諮詢，鼓勵學生善加利用。還有百項好禮抽獎、闖關集點送點心等好康優惠，等著學生抱回家。

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署副分署長游勝璋表示，青年就業一直是勞動部關心的對象，從2023年5月開始就推動投資青年就業方案第二期方案，結合教育部、經濟部等11個部會的支援，預定四年期間投入160億元協助青年就業，另推動「初次尋職青年穩定就業計畫」最高補助4.5萬元，且為異地就業新鮮人提供相關補助金，最高9.2萬元，成為青年求職的夥伴與助力。

中華大學土木系徐姓大四生表示，很開心能夠直接在校內與營建知名大廠，像是中華工程、皇昌營造等進行面試，不僅省去到外面投履歷的時間，還可以當面與人資詢問細節問題；加上大公司實習薪資都有3萬元起薪，畢業後若順利於同公司轉正職，薪水、年資都會更高，對於正在找實習的自己非常受用。

中華大學舉辦「校園徵才博覽會」，共有90家企業與公部門參與，釋出超過3000個職缺。圖／中華大學提供
中華大學舉辦「校園徵才博覽會」，共有90家企業與公部門參與，釋出超過3000個職缺。圖／中華大學提供

勞動部 月薪 青年

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