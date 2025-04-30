國科會學術研究獎項 台師大8教師獲獎創歷年紀錄

國科會昨日舉行「學術研究獎項頒獎典禮」，國立台灣師範大學共有4名教授獲得吳大猷紀念獎、2名教授獲得傑出特約研究員、2名教授獲得傑出研究獎，總計8人獲獎，創下台師大歷年得獎人數最高紀錄。

台師大表示，副校長、教育心理與輔導學系講座教授宋曜廷本次獲得傑出特約研究員，過去曾三度榮獲國科會傑出研究獎，亦曾獲教育部第64屆學術獎。宋長年推動適性教育，近年更積極投入教育實踐，推動入學考試改革、帶領PASSION團隊協助弱勢學生適性學習，對偏鄉教育、學生分流與師資培育制度產生深遠影響。

另外，台師大也指出，研發長、科學教育研究所講座教授許瑛玿，曾兩度榮獲國科會傑出研究獎，她長年專注於社會性科學議題（SSI）教學研究，以科學為課程基礎，結合數位科技與跨域理論，發展AI自動評分與即時回饋機制的數位教材。近年亦投入教師專業成長研究，建立TPACK診斷指標與工具，掌握教師科技教學能力轉變。

傑出研究得獎者中，體育與運動科學系教授張育愷專精於「健身運動與認知功能」研究，並跨足認知神經科學、老年學與遺傳學等領域，其成果更被納入美國聯邦政府《身體活動指引諮詢委員科學報告》；資訊教育研究所教授李文瑜則探討數位科技融入科學建模教學，驗證建模教學對學生學習與模型觀點的影響，推進新理論架構的形成，推動學生科學思維發展。

針對42歲以下青年學者的吳大猷先生紀念獎，台師大獲獎者包括英語學系教授甯俐馨、 教育心理與輔導學系副教授劉振維、地理系副教授洪立三，以及學習科學學士學位學程副教授吳清麟。

許瑛玿指出，今年得獎人數達到4人是歷年最多。台師大近年大力支持對青年學者，除了提供國際合作補助與彈性薪資，待遇甚至優於部分資深教授，學校也積極協助申請教育部玉山青年學者等計畫，鼓勵年輕人才投入研究。