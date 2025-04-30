出國留學都有錢人？她指父母只是公務員 網怒：身在福中不知福

能夠出國留學就一定是有錢人嗎？一名在美國加州留學的女網友發文，稱她留學時，很多人以為她家很有錢，但她父母都只是普通的公務員而已，留學費用也都是靠自身努力爭取獎學金換來的，才有機會出國念書，同時也好奇詢問網友：「為什麼很多台灣人覺得出國留學就是有錢人？」

一名女網友在Dcard發文，表示她是在美國加州念大學的留學生，許多人誤以為她家境很好，才能供她出國留學。但其實她家並不富裕，父母都只是普通的公務員，雙親薪水無法提供她出國讀書，留學費用都是靠自己努力，爭取獎學金支付的，是她實現夢想的途徑。

原PO表示，除了獎學金之外，她還要對生活費精打細算，才能在美國這個充滿挑戰和機會的國家繼續成長，並不像許多人認為出國留學的都是「有錢人」。

此文一出，不少網友批評原PO身在福中不知福，她的家境已經不錯了，「妳家的情況在台灣來說已經是有錢人了」、「父母都是公務員已經贏了多少家庭了」、「妳從小到大的求學過程中，沒要妳幫忙負擔家計，只要好好專心念書，家境已經很好了」、「爸媽都是普通的公務員才能讓妳無憂無慮專心讀書拿獎學金，身在福中不知福」。

也有網友分享留學時所需的花費，也揭露留學生活的艱辛，「加州一年學費加生活費兩百萬起跳」、「到加拿大，我16歲就開始打工賺大學學費、課本錢、零用錢，生活費又高，基本上沒錢約會吃飯」、「我剛從加州回來，不太可能靠自己兼職打工就能支付房租和生活費，物價真的高到嚇死人」、「我住學校宿舍一學期5千多，學雜費2萬多，生活費一個月1萬」。