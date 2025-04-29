培養觀光人才 東華花蓮限定招考

花蓮過去由台灣觀光學院、大漢技術學院培養在地觀光人才，2校陸續退場，學子被迫離鄉求學。東華大學接棒培育任務，觀光暨休閒遊憩學系114學年度首推「花蓮限定」學士班單獨招生，提供20個名額，設籍花蓮或就讀縣內高中生報考。

花蓮縣觀光協會理事長陳義豐說，花蓮觀光立縣，東華大學開課，在地人願意就近讀學士班，尤其東華有相當多師資教學授課，對於觀光產業來說有新血加入是很好的事，十分樂見學校單獨招生。

東華大學教務長陳鴻圖表示，東華觀遊系師資涵蓋觀光、休閒、遊憩等專業，系所會與業界接軌推動多項產學合作，實地參訪飯店、農場與遊樂園，深入了解觀光產業運作，並安排實習與畢業專題，結合理論與實務，將是培養國內重要觀光領域人才的搖籃。

教務處專委呂家鑾說，學校未來是否持續性招考，需視此次成效，招生名額由教育部核定，若回響不錯，會爭取延續辦理，其他科系暫時不會推出限定招考模式。

觀遊系「花蓮限定」學士班，5月13至27日開放網路報名暨上傳審查資料，初試結果預計6月23日下午1時出爐，複試在6月28日、29日，考試方式為資料審查及口試，相關規定可至東華大學招生訊息網站查詢。